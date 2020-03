Apple keyboard: 5 modelli top

Di Lucia Resta venerdì 13 marzo 2020

I migliori modelli di Apple Keyboard con o senza trackpad, originali e non originali ma compatibili e più economiche.

Le Apple keyboard, nonostante siano piuttosto costose, non sono eterne. Prima o poi si rompe qualche tasto o comincia a non rispondere come dovrebbe. Però purtroppo sono indispensabili, soprattutto se avete un iMac, ma spesso anche con un MacBook, in particolare d'estate, perché quando si surriscalda il pc una tastiera senza fili è una vera e propria salvezza. Vediamo allora cinque modelli di Apple keyboard o compatibili con i prodotti Apple, che si possono trovare su Amazon a prezzi convenienti.

Cominciamo proprio dalla Apple Magic Keyboard, che costa 85,99 euro. Ha la batteria ricaricabile integrata, tasti molto funzionali, un profilo sottile e tasti più stabili grazie al meccanismo a forbice migliorato per rendere il movimento più fluido e permettere di scrivere più velocemente. Non c'è nessun problema, ovviamente, nel farla collegare via bluetooth e con il proprio Mac. La batteria dura almeno un mese scrivendo tantissimo, ma anche di più con un uso normale del Mac.

Per chi lavora con i numeri è consigliata la Apple Magic Keyboard con tastierino numerico che trovate nella versione argento al prezzo di 126,65 euro e in quella grigio siderale a 118 euro. In realtà quella in space grey è altamente consigliata non solo perché costa meno, ma perché si sporca anche meno.

Tra le keyboard non Apple, ma compatibili vi consigliamo due modelli in particolare, il primo è la Twelve South MagicBridge Trackpad e Tastiera, che cosa 50,99 euro e unisce la tastiera il Magi Trackpd 2. Ideale per chi non ama usare il mouse.

Il secondo modello, invece, è quello che sto usando per scrivere questo post con un iMac del 2011 con macOS High Sierra: è della OMOTON e ha rapporto qualità prezzo davvero eccellente. Io ho la versione "piccola" (e rosa) che è fatta soprattutto per iPad, l'ho presa con il mouse e ho pagato il set 26,99 euro (solo la keyboard costa 16,99). La tastiera non dà alcun problema di connessione, il mouse invece ci mette un po' a farsi vedere e lo uso con il MacBook Air. C'è comunque, di queste tastiere, anche la versione grande, sia bianca sia nera, che costa solo 19,99 euro. Francamente io non mi sono ancora accorta della differenza con una Apple keyboard originale... E non ho ancora cambiato le pile nonostante la stia usando già da alcuni mesi, quindi è assolutamente consigliata.