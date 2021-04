Cuffie iPhone AirPods non originali: i migliori modelli

Lucia Resta,

Le cuffie iPhone AirPods sono pratiche e comode, ma hanno un problema: non sono adatte a tutte le tasche. Sono un po’ troppo costose, ma per fortuna ce ne sono tantissime non originali che svolgono il loro lavoro egregiamente. E vi dispiacerà anche un po’ meno si doveste perderle o romperle. Abbiamo selezionato i cinque migliori modelli che potete trovare su Amazon, in tre fasce diverse di prezzo, tutte comunque molto, molto più basse della fascia di prezzo degli AirPods originali. La nostra scelta si è basata su due criteri:

– che fossero acquistabili anche con Prime, quindi con spedizione rapida e senza costi aggiuntivi;

– che avessero tutte ottime recensioni.

Vediamo allora i migliori modelli di cuffie iPhone AirPods non originali.

Cuffie iPhone AirPods non originali: 5 modelli economici

I BCMaster sono auricolari Stereo 3D senza fili con supporto a Bluetooth 5, resistenza ai liquidi IPX5 e Ricarica Rapida via USB-C, con ben 30 ore di riproduzione. I driver da 7,5mm aggiungono maggiore profondità al suono, per garantire un soundstage più ampio alla musica e maggiore intellegibilità alle conversazioni. Con una singola ricarica fornisce 5 ore di audio, che diventano 30 includendo la custodia di ricarica. Inoltre, funzionano in modo simile ad AirPods: basta rimuovere gli auricolari dalla custodia perché si colleghino automaticamente al telefono. La resistenza all’acqua IPX5 le rende perfette per gli allenamenti.

Costano 22,89€ su Amazon se applicate il coupon da 5€ al momento dell’acquisto.

Economici e incredibilmente simili ad AirPods, gli auricolari Megantree includono un buon audio, Bluetooth 5.0 con prestazioni piuttosto interessanti: 6 ore di musica continua, 4 ore di conversazione, 7-10 giorni in standby su ricarica completa. La certificazione IPX7 li rende molto resistenti a schizzi e sudore, e dunque perfetti per gli allenamenti.

Costano 24,99€ su Amazon, incluse spedizioni Prime.

I TWS sono auricolari di fascia intermedia con suono Stereo 3D HiFi Surround, Bluetooth 5.0 e riduzione del rumore, in grado di riprodurre bassi profondi 3D e una musica più realistica e dinamica. Includono 3 cuscinetti di diverse dimensioni per adattarsi a ogni padiglione auricolare, e certificazione IPX7. Rispetto ai concorrenti è uno dei pochi a includere un comodo display per conoscere lo stato di ricarica della batteria.

Disponibili in bianco, nero o nero-arancio costano 29,99€ su Amazon.

Scendendo ancora di prezzo, a 28,99€, troviamo un prodotto che riporta ottime recensioni. Si tratta degli Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic che garantiscono fino a 20 ore in autonomia con la custodia di ricarica (5 ore massime senza custodia); il design semi-in-ear sembra ricevere buoni apprezzamenti dagli utenti, e in più ha una feature che amerete: quando sfilate questi auricolari dalle orecchie, la riproduzione musicale viene automaticamente messa in pausa.

Infine vediamo il modello più economico di tutti, a 12,99€ incluse spedizioni Prime, ma anch’esso con spedizione Prime e ottime recensioni. Sono gli Auricolari Spigen RA201 con gancio che garantisce una vestibilità aderente e confortevole, particolarmente adatti per lo sport, e si può trovare la misura perfetta per il proprio orecchio grazie alle tre proposte disponibili. In questo caso la scatola di ricarica va acquistata a parte, ma sono dunque ideali per chi, per esempio, vuole scegliere una scatola con un colore o un design particolare. Secondo le recensioni sono fatti molto bene, ma bisogna togliere la cuffietta in silicone prima di ricaricarla.