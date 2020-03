Cuffie iPhone AirPods non originali: i migliori modelli

Di Lucia Resta venerdì 13 marzo 2020

I migliori modelli di Cuffie iPhone AirPods non originali, auricolari con connessione bluetooth 5.0, suono stereo 3D, con scatola di ricarica. Ecco i prezzi e le ore di autonomia.

Le cuffie iPhone AirPods sono pratiche e comode, ma hanno un problema: non sono adatte a tutte le tasche. Sono un po' troppo costose, ma per fortuna ce ne sono tantissime non originali che svolgono il loro lavoro egregiamente. E vi dispiacerà anche un po' meno si doveste perderle o romperle. Abbiamo selezionato i cinque migliori modelli che potete trovare su Amazon, in tre fasce diverse di prezzo, tutte comunque molto, molto più basse della fascia di prezzo degli AirPods originali. La nostra scelta si è basata su due criteri:

- che fossero acquistabili anche con Prime, quindi con spedizione rapida e senza costi aggiuntivi;

- che avessero tutte ottime recensioni.

Vediamo allora i migliori modelli di cuffie iPhone AirPods non originali.

Cuffie iPhone AirPods non originali: 5 modelli economici

Il primo modello che andiamo a vedere costa 33,99 euro e ha solo recensioni a cinque stelle. Sono auricolari bluetooth 5.0 stereo 3D con IPX5 impermeabile, accoppiamento automatico, chiamate che si ascoltano da entrambe le orecchie. Per quanto riguarda la ricarica, possono durare per cinque ore di riproduzione con una sola ricarica e la custodia portatile offre 15 ore aggiuntive di batterie. Hanno anche la funzione di ricarica veloce e quindi con soli 15 minuti di ricarica durano fino a due ore.

Il secondo modello che andiamo a vedere è anch'esso con tecnologia bluetooth 5.0, con microfono e scatola di ricarica, riduzione del rumore stereo 3D HD. Per quanto riguarda la ricarica, con 1,5 ore di ricarica ha una durata fino a 4 ore e la scatola di ricarica consente di ricaricare completamente gli auricolari per quattro volte. Il prezzo è di 33,99 euro e anche in questo caso le recensioni sono tutte e cinque stelle. Hanno la funzione touch grazie alla quale sono molto facili a usare anche mentre si pratica sport o si guida.

Scendiamo un pochino di prezzo per questo modello di auricolari senza fili con tecnologia bluetooth 5.0 e funzione touch da 30,99 euro. Non si danneggiano con l'acqua o il sudore, la batteria dura almeno quattro ore e la scatola può ricaricarla almeno quattro volte. Ogni auricolare pesa solo 3,5 grammi.

Scendendo ancora di prezzo, a 24,99 euro, troviamo un prodotto che viene anch'esso recensito con cinque stelle. Si tratta anche in questo caso di auricolari senza fili con tecnologia bluetooth 5.0 e suono stereo 3D. Rispetto alle altre cambia solo la durata della batteria, che è un po' più bassa, ma hanno comunque sempre un'autonomia di 3-4 ore che, con la scatola di ricarica, sale a circa 15-16 ore.

Infine vediamo il modello più economico di tutti, a soli 8,99 euro, ma anch'esso con spedizione Prime e ottime recensioni. Sono gli auricolari Spigen RA201 con gancio che garantisce una vestibilità aderente e confortevole, particolarmente adatti per lo sport, e si può trovare la misura perfetta per il proprio orecchio grazie alle tre proposte disponibili. In questo caso la scatola di ricarica va acquistata a parte, ma sono dunque ideali per chi, per esempio, vuole scegliere una scatola con un colore o un design particolare. Secondo le recensioni sono fatti molto bene, ma bisogna togliere la cuffietta in silicone prima di ricaricarla.