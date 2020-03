Cuffie iPhone con filo: 3 modelli top

Di Lucia Resta mercoledì 11 marzo 2020

I modelli di cuffie iPhone con filo, compatibili e con cavo piatto o in corda che non si aggroviglia. Diverse fasce di prezzo e ottima qualità.

Anche se i progressi della tecnologia ci consentono ormai di ascoltare musica o fare telefonate usando degli auricolari piccoli, pratici e senza alcuni filo, tanti di noi restano saldamente ancorati alle cuffie con il filo. Sarà perché ci danno più sicurezza, perché non c'è il rischio di perdere la connessione, né di perderle in giro, la cuffie iPhone con filo restano ancora gettonatissime, tanto più che, nonostante siano decisamente più ingombranti degli auricolari, ormai sono quasi sempre proposte in modelli pieghevoli abbastanza pratici da portare in giro.

Le cuffie iPhone con filo sono una sicurezza, perché non bisogna fare alcun calcolo della durata della batteria, come invece bisogna fare con quelle che si connettono grazie al bluetooth. Inoltre sono degli oggetti molto amati, per questo sempre più brand le propongono in diversi colori, perché sono un accessorio attraverso cui esprimere in qualche modo la propria personalità: dal classico nero ai colori accesi e vivaci come il giallo o il rosso e poi diverse sfumature di blu e rosa. Ma vediamo tre ottimi modelli in diverse fasce di prezzo che si possono trovare su Amazon.

Cuffie iPhone con filo Sony

Partiamo dalle più care della nostra selezione, le Sony MDR-V55 Cuffie Chiuso DJ, 105 dB, 40 Ω. Sono delle cuffie pieghevoli con driver da 40 mm, magnete al neodimio e cavo da 1,2 m. Il design pieghevole consente di portarsele appresso nella borsa o nello zaino. Garantiscono un audio nitido e dinamico.

Queste cuffie Sony, ottime sia per l'iPhone sia per qualunque altro tipo di device Apple o di altri brand, hanno padiglioni girevoli e reversibili, inoltre il design chiuso blocca il rumore per un ascolto di alta qualità. I toni medi sono cristallini e, grazie alla potenza di ingresso di 1.000 m/W, supportano potenti registrazioni Hi-Fi. Sono cuffie perfette per chi ci tiene ad ascoltare la musica al meglio anche con lo smartphone, ma non hanno microfono, quindi aspettatevi di usarle per le telefonate. Il prezzo di quelle venute e spedite da Amazon è di 67,32 euro nella versione nero/blu, mentre quelle nero/bianco costano 63,33 e quelle tutte bianche, disponibili con Prime, costano 57,91.

Cuffie iPhone con filo JBL

Scendiamo di prezzo, ma restando su un prodotto di ottima qualità: le JBL Tune 500, che sono compatibili con Siri, sono anch'esse pieghevoli e dunque comodissime da portare in giro. Emettono il suono JBL Pure Bass che si ascolta nelle sale da concerto, negli stadi o negli studi di registrazione. Queste cuffie sovraurali hanno il cavo piatto antigroviglio con comando a un pulsante e microfono integrato per gestire con facilità musica, chiamate e accesso a Siri. Il prezzo è di 36,56 ero, quelle rosa si trovano anche con Prime. I colori disponibili sono rosa, blu, nero e bianco.

Cuffie iPhone con cavo in corda AILIHEN C8

Vediamo ora le cuffie AILIHEN C8 con microfono e controllo volume. Sono le più economiche di questa selezione, 18,98 euro con Prime, ma hanno ottime recensioni, inoltre sono disponibili in nove combinazioni di colori, una più bella dell'altra. Sono pieghevoli, hanno l'archetto regolabile, il cavo è in corda e quindi molto flessibile, resistente e facile da sbrogliare. La spugna nelle casse è morbida e si può ascoltare musica per ore senza stancarsi o senza sentire dolore alle orecchie.