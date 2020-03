Cuffie per iPhone: 5 modelli imperdibili

Di Lucia Resta martedì 10 marzo 2020

Cinque modelli di cuffie per iPhone imperdibili: dalle cuffie pieghevoli con padiglioni morbidi agli auricolari fino alle cuffie pieghevoli per sport. Ecco caratteristiche e prezzi.

Trovare le cuffie per iPhone perfette è un'impresa, perché i modelli disponibili sono davvero tanti e di diverse fasce di prezzo, capire subito cosa si desidera non è affatto facile: con filo o senza filo? Auricolari o con padiglioni morbidi? Per fare sport? Impermeabili? Insomma, bisogna prima fare un'attenta analisi delle situazioni in cui useremo di più le cuffie per iPhone e poi procedere finalmente all'acquisto.

Nella maggior parte dei casi sono cuffie che si possono usare anche con gli altri dispositivi, Apple e non solo, quindi questo può giustificare una spesa un po' più alta, ma se si ha un budget molto piccolo non c'è alcun problema, vi assicuriamo che è semplicissimo trovare ottimi modelli a prezzi piccolissimi. Vediamo allora cinque modelli di cuffie per iPhone davvero imperdibili.

Cuffie per iPhone per tutte le esigenze

Per chi vuole per le proprie orecchie padiglioni morbidi e avvolgenti, le cuffie Beats sono il modello più noto in casa Apple, ma è anche tanto costoso. Su Amazon ci sono diverse offerte, la maggior parte disponibili con Prime, come per esempio il modello di cuffie Beats Solo3 Wireless - Beats Club Collection disponibile in vari colori, uno più bello dell'altro. Solo 3 Wireless, Solo Pro ed EP sono tutti modelli On-Ear, mentre Studio3 Wireless è Over-Ear. Le Solo 3 Wireless hanno una durata della batteria fino a 40 ore e il prezzo è di 199,95 euro con garanzia che si può allungare di due anni con AppleCare (39 euro).

Restando in casa Apple, per chi invece preferisce gli auricolari, ci sono i celeberrimi Apple AirPods con custodia di ricarica. L'Amazon's Choice ricade su quelli i seconda generazione venduti al prezzo di 169 euro. Si collegano all'istante una volta tolti dalla custodia e garantiscono un suono di altissima qualità, inoltre si mettono automaticamente in pausa quando li si toglie. Una carica dura 5 ore e con la custodia di ricarica l'autonomia è di oltre 24 ore.

Passiamo adesso ai modelli non Apple, ma compatibili con iPhone e anche con gli altri device della Mela, decisamente meno costosi. Un modello di cuffie per iPhone con padiglioni morbidi e davvero molto pratiche e di ottima qualità sono le cuffie PowerLocus, che sono pieghevoli come le Beats. Collegandole via bluetooth durano circa 15 ore, ma quando sono scariche si possono usare anche con un filo che trovate nella confezione. Tra l'altro un plauso va fatto anche alla custodia con cerniera, in cui potete infilare tutto con molta praticità. Sono disponibili in tanti bellissimi colori e costano 26,99 euro. Il rapporto qualità-prezzo è eccellente.

Tra i modelli economici pensati appositamente per chi fa sport ci sono le cuffie Kamtron senza fili, anche queste pieghevoli, disponibili in tre colori (bianco, rosso, nero) al prezzo di 24,99 euro. Il chipset avanzato Bluetooth CSR8635 garantisce una trasmissione più veloce e una latenza più bassa, musica e chiamate si ascoltano cristalline, senza salti.

Infine ecco un modello di auricolari Lifebee, anche questi ottimi per chi fa sport. Dopo la rimozione dalla scatola di ricarica le cuffie si connettono automaticamente allo smartphone e il pulsante touchscreen multifunzione semplifica la riproduzione della musica, la scelta delle canzoni, la risposta alle chiamate o il rifiuto o il trasferimento delle chiamate e la chiamata a Siri. Il prezzo è di 29,99 euro e sono proposte nella versione nera o bianca.