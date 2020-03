Cinturini Apple Watch: i 7 meno cari

Di Lucia Resta lunedì 9 marzo 2020

I modelli di cinturini Apple Watch meno cari in vendita su Amazon in silicone, acciaio inox e pelle. Ecco foto e prezzo e compatibilità con le diverse serie di iWatch.

Chi ha un Apple Watch spesso ha voglia di sfoggiarlo in mille modi diversi. Il quadrante può cambiare a seconda del nostro umore, ma il cinturino? Be', in realtà anche quello! Ne esistono infatti tantissimi di buona fattura a prezzi superconvenienti che permettono di cambiare cinturino tutte le volte che vogliamo, scegliendo quello più adatto alla situazione in base al materiale o al colore, per abbinarlo al nostro outfit o semplicemente perché per fare sport preferiamo il cinturino in silicone e per andare a cena la sera quello in acciaio o in pelle.

Vediamo allora i sette cinturini Apple Watch meno cari. Siamo andati a cercarli su Amazon perché, ovviamente, è un'infinita fonte di ogni tipo di prodotto che possa servirci, ma abbiamo seguito qualche criterio ad hoc: abbiamo scelto modelli che abbiano buone recensioni e che si possano ordinare con prime o che prevedano comunque tempi di spedizione rapidi. Ci sono modelli anche sotto i 50 centesimi di prezzo, ma hanno costi di spedizione più alti e tempi di consegna lunghi, quindi li abbiamo scartati dalla nostra selezione.

Cinturini Apple Watch meno cari: foto e prezzi

Cominciamo con il cinturino MoKo Compatibile con iWatch 38mm 40mm Series 5/4/3/2/1 con connettore per iWatch 38mm 40mm Series 5/4/3/2/1, Nike+ 2017, disponibile in due combinazioni di colori: notte & verde; grigio e giallo. Il prezzo è di 2,99 euro e rientra tra i prodotti acquistabili tramite Amazon Prime. Questo cinturino è perfetto per fare sport con il nostro Apple Watch al polso.

Troviamo poi a soli 3,99 euro e anch'esso spedito con Prime, il cinturino Seiaol in silicone rosso con una lavorazione a intreccio per iWatch Apple Serie 3, Serie 2, Serie 1, sia nella versione 40 mm, sia in quella 44 mm. Ha ottime recensioni e sembra dunque un vero affare. Anche questo perfetto per lo sport, ma non solo.

Per chi invece preferisce un cinturino in pelle, ecco il modello di dbramante1928, disponibile al prezzo di 5,18 euro nel color cuoio e nella combinazione nero/argento. Non rientra tra i prodotti disponibili con Prime, ma è comunque spedito da Amazon.

Adesso saliamo un pochino di prezzo, ma per un prodotto davvero bello, degno di quelli di fascia alta. Stiamo parlando del cinturino di MouKou in maglia milanese con chiusura magnetica in acciaio inox. Si adatta ad Apple Watch serie 1, serie 2, serie 3, serie 4, serie 5, Nike+, Sport, Edition. È disponibile in tanti colori diversi, dal rosso al nero, dal blu allo champagne, dal rosa al viola pastello e anche una specie di color "unicorno", ossia un colore indefinibile che vedete nella foto qui sopra. Il prezzo è di 10,99 euro e ha ottime recensioni, anche questo non è disponibile con Prime, ma è spedito da Amazon.

Restando tra i cinturini disponibili in colori pastello, ma in silicone, ecco il modello di AK, disponibile in varie taglie e in tanti diversi colori. Il prezzo è di 12,99 euro, ha solo ottime recensioni (da cinque stelle) ed è venduto anche tramite il servizio Prime, quindi con spedizione rapida senza costi aggiuntivi.

Salendo ancora un pochino di prezzo troviamo i cinturini di Fullmosa in pelle, anche in questo caso disponibili in diverse misure e in diversi colori, tutti molto belli. Costa 16,89 euro, ha buone recensioni ed è venduto anche tramite il servizio Prime.

Infine, per chi ama la pelle a grana grossa e i colori molto vivaci, questo modello di Fullmosa da 17,99 euro è davvero molto bello, venduto con adattatore 28 mm/ 40 mm e 42 mm/ 44 mm, spedito anche con Amazon Prime e compatibile con Watch Series 4 (40mm, 44mm) / Serie 3 Series 2 Series 1 (38mm, 42mm) Sport, Nike +, Hermes e Edition.