iPad Air: Programma di sostituzione gratuito del display

Di Giacomo Martiradonna lunedì 9 marzo 2020

Se possedete un iPad Air di terza generazione e il display fa le bizze, ecco la buona novella: Apple ve lo ripara gratis. Vi spieghiamo chi ne ha diritto, e come aderire.

Alcuni iPad Air di terza generazione soffrono di un difetto che può portare allo spegnimento improvviso, temporaneo o definitivo, del display. Si tratta di un difetto di fabbricazione, e pertanto Apple fornisce la riparazione a titolo gratuito.

Nella pagina della documentazione ufficiale sul sito Apple, si legge:

"Apple ha individuato un numero limitato di iPad Air (3ª generazione) che, in determinate circostanze, possono spegnersi del tutto e non riaccendersi più. Un breve sfarfallio o un lampo potrebbe comparire prima che lo schermo si spenga del tutto."

I dispositivi coinvolti sono stati prodotti tra marzo 2019 e ottobre 2019, e il programma di richiamo riguarda esclusivamente tali modelli. La riparazione sarà offerta dagli Apple Store e da tutti gli AASP (Apple Authorized Service Provider) e sarà priva di oneri per gli utenti.

Il programma resterà in essere per due anni dal momento della commercializzazione dell'unità affetta. Prima di portarlo in assistenza, però, ricordate di effettuare un backup sul Mac. Qui vi diamo una dritta su come effettuarne uno ogni giorno, senza fili e in automatico.