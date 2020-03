Cuffie iPhone AirPods: 3 offerte Amazon imperdibili

Di admin domenica 8 marzo 2020

Le AirPods di Apple sono in offerta su Amazon. Ecco i prezzi da non farsi lasciar scappare!

Chi è in possesso di un dispositivo di casa Apple, che si tratti di un iPhone, un iPad o un Mac, ed è alla ricerca di auricolari wireless sa benissimo che le AirPods di Apple possono costituire la scelta migliore, a patto che non si abbia la necessità di cuffie over-ear.

Nel caso in cui ci si voglia orientare sulle AirPods di Apple, le opzioni sono soltanto due e si differenziano esclusivamente per la custodia di ricarica in cui si trovano, che può essere ricaricata tramite il classico cavo Lightning o in modalità wireless Qi.

Apple AirPods, le caratteristiche principali



Peso : AirPods (4g ciascuno), Custodia di ricarica (38 grammi)

Chip : Apple H1

Ehi Siri : sempre attiva

RAM : 4 GB LPDDR4X RAM

Batteria : fino a 5 ore di ascolto con una sola carica, più di 24 ore di ascolto grazie alla custodia di ricarica

Altro: Due microfoni beamforming, Due sensori ottici, Accelerometro di movimento, Accelerometro vocale



Apple AirPods con custodia di ricarica in offerta a 139,00 euro

Apple AirPods con custodia di ricarica wireless in offerta a 169,00 euro

Apple custodia di ricarica wireless per AirPods a 89,00 euro