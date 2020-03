Apple MacBook Air: 3 modelli ricondizionati sotto i 600€

Di Giacomo Martiradonna giovedì 5 marzo 2020

Se tutto quel che vi serve è un portatile leggerissimo e compatto per scrivere, navigare e mandare mail, ecco tre imperdibili offerte di MacBook Air sotto i 600€.

Non è detto che, per acquistare un Mac, si debba ogni volta svenarsi. Certo, è difficile acquistare uno dei nuovi modelli per meno di 1.000€, ma se si cerca bene tra le offerte e i ricondizionati, si riesce a portare delle autentiche chicche. Soprattutto se quello di cui avete bisogno è un portatile leggero e compatto per scrivere, navigare e scorrere la posta elettronica. Ecco le tre migliori offerte del momento.

L'ultimo sfora lievemente il budget, ma considerando le prestazioni in più che garantisce e il fatto che le spedizioni sono incluse, abbiamo pensato che valesse comunque la pena di includerlo.