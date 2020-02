MacBook Pro ricondizionati: 3 offerte incredibili

Di admin giovedì 27 febbraio 2020

Amazon Renewed, il servizio di Amazon per i prodotti ricondizionati è sempre fonte di occasioni da non perdere. Sono tantissimi i prodotti di Apple messi in vendita "come nuovi" su Amazon e i sempre ambiti MacBook Pro non fanno eccezione.

Più costosi e potenti dei MacBook Air, i MacBook Pro hanno dei prezzi non accessibili a tutti anche nella loro configurazione base, ma per fortuna esistono i prodotti ricondizionati grazie ai quali possiamo comunque godere di dispositivi di altissimo livello senza spendere un occhio della testa.

Oggi vi segnaliamo tre modelli di MacBook Pro ricondizionati con caratteristiche e prezzo davvero allettanti!

MacBook Pro 13" - Fine 2013

La nostra prima proposta è il modello di MacBook Pro da 13 pollici modello messo in commercio da Apple alla fine del 2013 e personalizzato rispetto alla sua configurazione base: 8 GB di RAM, hard disk SSD da 250 GB e processore Intel Core i5. La tastiera è quella statunitense e il sistema operativo installato sul MacBook Pro è macOS 10.12 Sierra, distribuito alla fine del 2016.

Il MacBook Pro 13" - Fine 2013 è in vendita a 780 euro con spedizione inclusa.



Schermo : 13"

Processore : Intel Core i5 2,4 GHz

RAM : 8 GB

Hard Disk : SSD da 250 GB

Sistema operativo : macOS 10.12 Sierra

Sigla modello: ME864LL/A



MacBook Pro 15" - Metà 2015

La seconda proposta è più recente e un po' più costosa: il MacBook Pro 15" distribuito da Apple a metà 2015. Anche questa è una versione potenziata rispetto al modello base: ben 16 GB di RAM e processore Intel Core i7 2,5 GHz, ma anche un capiente e veloce hard disk a stato solido da 500 GB. E anche in questo caso la tastiera è quella qwerty statunitense, ma l'utilizzo della stessa non rallenta in alcun modo il lavoro.

Il MacBook Pro 15" - Metà 2015 è in vendita a 1398,79 con spedizione veloce inclusa.



Schermo : 15"

Processore : Intel Core i7 2,5 GHz

RAM : 16 GB

Hard Disk : SSD da 500 GB

Sigla modello: MJLT2LL/A



MacBook Pro 15" - Metà 2015

Per la nostra ultima proposta restiamo alla metà del 2015, ma riduciamo un po' le caratteristiche del MacBook Pro con un dispositivo più accessibile sul fronte del prezzo. Si tratta comunque di un ottimo prodotto con ben 16 GB di RAM e processore Intel Core i7 2,2 GHz, ma con un hard disk SSD da 250 GB, comunque più che sufficiente soprattutto visto lo spazio cloud che Apple mette a disposizione degli utenti su iCloud.

Questo modello è in offerta su Amazon a 1.090,00 euro.