Apple Mac Mini ricondizionato: l'offerta Amazon

Di Giacomo Martiradonna venerdì 21 febbraio 2020

Su Amazon fioccano le occasioni per chi desidera un computer compatto a prezzi concorrenziali. Ecco le migliori offerte sui Mac mini ricondizionati.

Chi cerca un Mac mini come media center o computer di appoggio non ha bisogno necessariamente dell'ultimo modello, che è potente ma costa pure un occhio. Per rientrare in budget più umani, è possibile restare nell'alveo dei ricondizionati che offrono buone prestazioni a prezzi molto più abbordabili. Ecco cosa offre Amazon al momento.

Il problema dei mini è che sono rari; il nuovo costa caro, e l'usato/ricondizionato si trova col contagocce. Questo è il motivo per cui un Mac mini di seconda mano tiene botta sul mercato e tende a svalutarsi molto meno rispetto ad esempio ai portatili. In altre parole, stiamo dicendo che acquistare ora un modello di seconda mano non implica che non riuscirete a rivenderlo di terza mano e farci una discreta sommetta tra qualche anno. Provare per credere.

Ciò detto, andiamo al sodo. Ecco cosa ha da offrire il mercato:



Infine, per chi ha un budget un po' più robusto, un'occasione unica; non è un ricondizionato -si tratta di un prodotto nuovo- ma è la vecchia generazione, quindi molto performante: