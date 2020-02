MacBook Air 13" a meno di 800 euro: guida all'acquisto

Di admin venerdì 21 febbraio 2020

Amazon Renewed ci propone interessanti sconti sui MacBook Air 13" di Apple ricondizionati e venduti "come nuovi". Ecco le offerte migliori.

Vi abbiamo già illustrato le tante offerte di Amazon Renewed, la sezione di Amazon dedicata ai prodotti ricondizionati e venduti "come nuovi", e oggi siamo tornati a farci un giro per sondare la situazione sul fronte dei MacBook Air, i cui ultimi modelli vengono venduti da Apple a partire da 1.279 euro nella loro configurazione base, poco meno dell'entry level della serie MacBook Pro.

Se siete alla ricerca di un MacBook Air "come nuovo" e a più di metà prezzo rispetto al prezzo al momento del lancio, abbiamo selezionato per voi tre diversi modelli più datati ma con caratteristiche di tutto rispetto ancora oggi.

Tutti i dispositivi hanno la garanzia di un anno coperta dal fornitore e non sono certificati da Apple, ma ispezionati e testati da fornitori qualificati da Amazon.

MacBook Air 13" - Inizio 2015

Partiamo dal più recente, un MacBook Air 13" commercializzato da Apple all'inizio del 2015 e ancora perfettamente adatto per un utilizzo mediamente intensivo considerando che è dotato di un processore Intel Core i5 1,6 GHz, 4 GB di RAM e un hard disk a stato solido da 128 GB.

La tastiera qwerty è nella sua configurazione statunitense, ma questo non ne compromette o limita l'utilizzo neanche dagli utenti meno esperti. Il dispositivo è in vendita a 625,00 euro con spedizione inclusa e garanzia di un anno.



Schermo : 13"

: 13"

Processore : Intel Core i5 1,6 GHz

: Intel Core i5 1,6 GHz

RAM : 4 GB

: 4 GB

Hard Disk : SSD da 128 GB

: SSD da 128 GB

Sistema operativo : macOS X

: macOS X

Sigla modello: MJVE2LL/A



MacBook Air 13" - Metà 2013

Torniamo un po' più indietro col MacBook Air 13" lanciato sul mercato a metà del 2013. Anche qui troviamo 4GB di RAM, processore Intel Core i5 e hard disk SSD da 128 GB, ma in questo caso la tastiera è quella inglese. Vale lo stesso discorso di prima: il suo utilizzo non è limitato in alcun modo dalla differente configurazione dei tasti.

Questa versione del MacBook Air 13" è in offerta a 538 euro con spedizione inclusa.



Schermo : 13"

: 13"

Processore : Intel Core i5

: Intel Core i5

RAM : 4 GB

: 4 GB

Hard Disk : SSD da 128 GB

: SSD da 128 GB

Sistema operativo : macOS 10.11 El Capitan

: macOS 10.11 El Capitan

Sigla modello: MD760LL/A



MacBook Air 13" - Metà 2012

L'ultima proposta ci riporta indietro di poco più di un anno rispetto a quella precedente. Siamo nella metà del 2012, ma questo MacBook Air con schermo da 13,3" non ha nulla da invidiare agli altri due. Anzi. A fronte di un processore Intel Core i5 1,8 GHz troviamo ben 8 GB di RAM e hard disk a stato solito da 128 GB.

Non solo. La tastiera è italiana e la versione del sistema operativo installata è Mac OS 10.13 High Sierra. Il MacBook Air 13" di Metà 2012 è in vendita a 694,00 euro.