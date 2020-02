Apple Watch Series 5: le scelte di Amazon

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 19 febbraio 2020

Potente, versatile e ora con display sempre acceso. Ecco le offerte migliori su Apple Watch selezionate da Amazon stessa.

È il sogno a occhi aperti di qualunque utente Apple, e come potrebbe non esserlo: display Retina always‑on che mantiene l’ora e il quadrante sempre visibili, pulsazioni e ECG per controllare il ritmo cardiaco, rilevamento di rumore eccessivo, monitoraggio del ciclo mestruale, supporto allenamenti, compatibilità con Apple Music, e infine Siri, App Store e altimetro e bussola integrati. Apple Watch Series 5 condensa sul polso tutto quel che si può chiedere alla tecnologia di oggi, e grazie alle offerte di Amazon costa pure meno rispetto ai prezzi di listino standard. Ecco le migliori offerte della giornata.

Acquista su Amazon: