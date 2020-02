iPhone ricondizionati: 3 modelli sotto i 200 euro

Di admin domenica 9 febbraio 2020

Si può acquistare un iPhone a meno di 200 euro? Ecco tre proposte da non perdere su Amazon Renewed.

Si può acquistare un iPhone a meno di 200 euro? Sì, e senza dover rischiare di imbattersi in annunci di dubbia provenienza e avendo la sicurezza di avere un dispositivo come nuovo.

Amazon Renewed, la sezione di Amazon dedicata ai prodotti ricondizionati, propone puntualmente anche iPhone in offerta e oggi vi risparmiamo la fatica di dovervi destreggiare tra le offerte proponendovi tre diversi iPhone a meno di 200 euro.

Visto il budget bisogna andare a pescare nel passato di Apple con l'iPhone 6S lanciato sul mercato a fine 2015, quasi cinque anni fa. La versione di iPhone 6S grigio siderale e con 32GB di spazio di archiviazione è in offerta a partire da 169,90 euro con spedizione veloce gratuita e garanzia di 1 anno offerta dal fornitore.

Amazon precisa che "le batterie dei prodotti hanno almeno l’80% della capacità rispetto al nuovo", quindi su un dispositivo non troppo recente questo è un aspetto da tenere bene a mente prima di procedere all'acquisto.

Tornando ancora più avanti nel tempo, al 2016, troviamo il compatto ed efficiente iPhone SE, in offerta su Amazon a partire da 179 euro per la versione Oro con 64GB di spazio archiviazione.

Dopo il lancio di questo dispositivo Apple ha smesso di produrre iPhone con lo schermo così piccolo - 4" e tecnologia IPS - ma in tanti continuano a preferire la compattezza di questo iPhone SE che vanta comunque una fotocamera principale da 12MP con registrazione video 4K e può essere aggiornato all'ultima versione di iOS disponibile, iOS 13.

Scendendo ancora di prezzo troviamo l'iPhone 6, che in questo 2020 spegnerà ben 6 candeline. Smesso ufficialmente di essere prodotto nel 2015, l'anno in cui è stato lanciato il suo successore, l'iPhone 6S, questo dispositivo è perfetto per chi vuole prendere dimestichezza con iOS e iPhone senza spendere un occhio della testa.

La versione proposta da Amazon Renewed è quella grigio siderale da 32GB, proposta fino ad esaurimento scorte al vantaggioso prezzo di 159 euro.