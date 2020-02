iPhone 7 ricondizionati: 5 offerte top su Amazon

Di admin lunedì 10 febbraio 2020

Amazon Renewed è il posto perfetto per trovare iPhone come nuovi a prezzi vantaggiosi. Ecco cinque offerte da non perdere su iPhone 7 e iPhone 7 Plus.

iPhone 7 è stato lanciato sul mercato da Apple nel 2016, ma a distanza di quasi quattro anni resta uno smartphone più che valido con caratteristiche che hanno poco da invidiare agli smartphone di fascia bassa usciti nell'ultimo periodo. La qualità targata Apple tiene testa oggi e, complice Amazon Renewed che offre prodotti ricondizionati a prezzi vantaggiosi, è ancora possibile portarsi a casa un iPhone 7 "come nuovo" senza doversi indebitare.

Ve ne proponiamo cinque modelli, ricordandovi però che, trattandosi di un dispositivo non più ufficialmente prodotto, le scorte sono da considerarsi limitate. Se vi interessa l'acquisto, insomma, vi suggeriamo di approfittarne subito.

L'iPhone 7 di colore nero e con 128GB di spazio di archiviazione è in offerta a 230,70 euro con spedizione rapida senza costi aggiuntivi. Amazon precisa che:

I prodotti ricondizionati appaiono e funzionano "come nuovi". Questi prodotti usati non sono certificati Apple ma sono stati ispezionati e testati da fornitori qualificati da Amazon. La scatola e i relativi accessori (auricolari non inclusi) possono essere generici e compatibili. Le batterie dei prodotti hanno almeno l’80% della capacità rispetto al nuovo. I dispositivi wireless sono coperti dalla garanzia Amazon Renewed di 1 anno.

Salendo un po' di prezzo, ma restando comunque sotto i 300 euro, troviamo la stessa versione in color rosa, sempre con 128GB di spazio di archiviazione: con dieci euro di sconto il dispositivo può esser acquistato a 279 euro.

Se lo schermo da 4,7" non vi sembra sufficiente potete approfittare delle offerte sull'iPhone 7 Plus con display Multi‑Touch da 5,5" e doppia fotocamera da 12MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), modalità Ritratto e registrazione video 4K. La versione di colore nero e 32GB di spazio è in vendita a 304,99 euro , mentre per la più raffinata versione Jet Black con 128GB di archiviazione bisogna arrivare a spendere 394,90 euro.

Rimanendo sui 128GB di spazio, Amazon Renewed propone in vendita l'iPhone 7 Plus di color argento a partire da 359 euro.