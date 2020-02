iPhone X e XS: 3 offerte da non perdere

Di admin mercoledì 12 febbraio 2020

Ecco tre offerte da non perdere se siete alla ricerca di un iPhone X o iPhone XS in super sconto!

Siete a caccia di offerte per portarvi a casa un nuovo iPhone senza dover pagare il prezzo intero proposto da Apple? Siete capitati nel posto giusto! Dopo avervi segnalato le offerte sugli iPhone ricondizionati di Amazon sotto i 200 euro, oggi vogliamo fare un favore agli utenti disposti a spendere un po' di più per un modello di iPhone più recente, iPhone X e iPhone XS.

L'iPhone X non è più commercializzato da Apple da tempo, ma chi è interessato a portarsi a casa il dispositivo del decennale di Phone può puntare sui prodotti ricondizionati di Amazon Renewed, dove è disponibile il modello grigio siderale da 64GB al prezzo di 471 euro con spedizione inclusa.

Se, invece, preferite la sicurezza di un dispositivo nuovo e venduto da Apple, potete buttarvi sull'iPhone XS, lo smartphone della Mela che ha sostituito l'iPhone X subito dopo la sua uscita a fine 2018.

Due i modelli in offerta su Amazon. L'iPhone XS color argento e con 64GB di spazio di archiviazione è in offerta a 699 euro con un risparmio di ben 370 euro!. An che in questo caso la spedizione veloce è inclusa nel prezzo.

Per chi ha necessità di maggiore spazio su disco, la nostra terza proposta è la versione da 256GB nella colorazione grigio siderale. Il prezzo è più alto, ma lo sconto è comunque importante: 903,34 euro con un risparmio di 335,66 euro.