iPhone 8 ricondizionati: 3 modelli da 400 €

Di admin sabato 8 febbraio 2020

Se non conoscete ancora Amazon Renewed, ecco l'occasione giusta per provarlo: 3 modelli di iPhone 8 in vendita a meno di 400 euro.

Se non avete già scoperto la sezione Amazon Renewed di Amazon, dove sono in vendita centinaia e centinaia di prodotti usati e ricondizionati. Tra questi si possono trovare anche iPhone 8 a prezzi davvero interessanti e oggi vogliamo proporvi tre diverse versioni che, con la rassicurazione di Amazon che si tratta di prodotti "come nuovi", possono essere vostri spendendo meno di 400 euro.

L'iPhone 8 in colorazione grigio siderale e con 64GB di spazio di archiviazione è disponibile a 309 euro, mentre se avete bisogno di più spazio di archiviazione vi consigliamo il modello da 256GB, disponibile ricondizionato a 382,62 euro fino ad esaurimento scorte.

Ad un prezzo simile, anche se si tratta del modello da 64GB, è disponibile in versione ricondizionato l'iPhone 8 di colore rosso. Uno solo il modello in offerta a 399,90 euro, quindi se state cercando proprio il modello rosso vi suggeriamo di affrettarvi.

L'ultima proposta che vi facciamo riguarda l'iPhone 8 Plus, il modello più grande con schermo da 5,5" e pari caratteristiche se si esclude il miglioramento della fotocamera principale. Anche qui l'offerta è da considerarsi fino ad esaurimento scorte, quindi se volete portarvi a casa l'iPhone 8 Plus da 64GB color grigio siderale a 410 euro il tempo stringe!

iPhone 8, le specifiche tecniche



Display: True Tone, Ampia gamma cromatica (P3), 3D Touch, Luminosità massima (tipica) 625 nit, pixel a doppio dominio per un ampio angolo di visione, rivestimento oleorepellente a prova di impronte.

Chip: A11 Bionic con Neural Engine

Fotocamera: 12MP con grandangolo, Grandangolo: ƒ/1.8, Zoom digitale fino a 5x, Stabilizzazione ottica dell’immagine, Obiettivo a sei elementi, Flash True Tone LED con Slow Sync e Panorama (fino a 63MP)

Registrazione video: fino a 4K a 24 fps, 30 fps o 60 fps

Videocamera FaceTime HD: Foto da 7MP, Diaframma con apertura ƒ/2.2 e

Registrazione video HD (1080p a 30 fps)

Touch ID: Sensore di impronte digitali integrato nel tasto Home

Geo­localizzazione: GPS/GNSS integrato, Bussola digitale, Wi‑Fi, rete cellulare, Microlocalizzazione iBeacon.