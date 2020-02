Amazon Renewed: regole e garanzie sugli iPhone ricondizionati

Di Daniele Particelli venerdì 7 febbraio 2020

Se state valutando l'acquisto di iPhone ricondizionato su Amazon Renewed, ecco tutto quello che dovete sapere sulla garanzia e l'eventuale reso o rimborso.

Se avete acquistato o siete in fase di acquisto di un iPhone ricondizionato su Amazon Renewed, il servizio di Amazon che propone in vendita prodotti "come nuovi", forse voi state chiedendo cosa fare nel caso in cui sia necessario fare un reso o chiedere un rimborso.

La risposta è semplice e arriva proprio da Amazon, che punta a trattare i clienti di Amazon Renewed come tutti gli altri acquirenti sulla piattaforma di e-commerce:

Tutti i prodotti su Amazon Renewed (ad eccezione degli orologi da polso tradizionali e i Dispositivi Amazon) sono coperti dalla Garanzia Amazon Renewed. Con questa garanzia, il prodotto è idoneo al reso o al rimborso entro 1 anno dalla ricezione se non funziona come previsto.

Questa garanzia è fornita unitamente alla politica di reso standard di Amazon che si applica alla maggior parte dei prodotti.

Gli iPhone vengono trattati esattamente come un altro prodotto tecnologico e vale quindi la garanzia standard di Amazon Renewed, che può essere così riassunta:



Reso o rimborso entro 1 anno dalla ricezione se il prodotto non funziona come previsto



La stessa politica di reso standard di Amazon applicata alla maggior parte degli acquisti su Amazon se il prodotto non ha un aspetto “come nuovo”



Assistenza rapida e risoluzione gratuita dei problemi tramite un singolo punto di contatto su Amazon



Se l'iPhone ricondizionato non ha un aspetto "come nuovo", Amazon applica la stessa politica di reso standard applicata alla maggior parte degli acquisti su Amazon. Chi, in caso di insoddisfazione dopo l'acquisto di un prodotto ricondizionato su Amazon Renewed, può avviare la procedura di reclamo direttamente dalla pagina "I Miei Ordini":