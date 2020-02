L'app Apple TV è disponibile anche in Italia su alcuni televisori LG 2019

Di Daniele Particelli martedì 4 febbraio 2020

L'applicazione Apple TV sbarca anche su una serie di smart TV di LG uscite nel corso del 2019. Ecco quali e come utilizzare subito l'app.

La collaborazione tra Apple e LG per portare l'applicazione ufficiale Apple TV sulle smart TV della società sudcoreana non si limita soltanto ai dispositivi presentati da LG nelle prime settimane di questo 2020, ma va a toccare anche una serie di Smart TV messe in commercio nel 2019.

Per godere del servizio di streaming di Apple sul proprio televisore è generalmente necessario acquistare una Apple TV, ma per i possessori di una serie di smart TV di LG dalle prossime ore sarà sufficiente utilizzare l'applicazione ufficiale Apple TV e accedere non soltanto al sevizio in abbonamento di Apple, ma anche alla propria libreria iTunes. E, soprattutto, gestire il tutto con un solo telecomando.

Non solo. Tutte le TV di LG per cui sarà disponibile l'app Apple TV supporteranno anche AirPlay 2: sarà quindi possibile condividere sulla smart TV i contenuti del proprio iPhone, iPad o Mac in modo semplice ed immediato.

L'applicazione Apple TV sarà rilasciata per tutte le TV OLED di LG uscite nel 2019, come la 43UM7390 con schermo da 43" o la OLED65B9PLA con schermo da 65", così come le NanoCell TV della serie SM9X e SM8X - la 55SM8500PLA con schermo da 55" è disponile su Amazon con pagamento a rate a partire da 149,80 euro al mese, mentre il modello da 49" è in offerta a 599 euro - mentre nel corso delle prossime settimane diventeranno compatibili anche i modelli della serie UM7X e UM6X.

Le TV del 2020 arriveranno sul mercato con l'applicazione Apple TV già installata, mentre per tutti gli altri modelli compatibili sarà necessario aggiornare il firmware del televisore che sarà rilasciato gradualmente anche in Italia. E se siete in possessi di una smart TV di LG uscita nel 2018 non avete nulla da temere: il supporto sarà esteso anche a loro, ma bisognerà attendere la fine del 2020.