iPad da 10,2" in offerta su Amazon con fino a 60 euro di sconto

Di admin domenica 2 febbraio 2020

Il nuovo iPad di Apple con schermo da 10,2" è in offerta su Amazon con uno sconto di 60 euro. Ecco come approfittare dell'offerta.

Se siete alla ricerca di un nuovo iPad e non siete disposti a pagare il prezzo pieno proposto da Apple, ecco un'offerta di Amazon che potrebbe fare al caso vostro: l'iPad classico, l'ultimo modello commercializzato da Apple con schermo da 10,2" può essere acquistato con uno sconto di 60 euro a seconda del modello.

L'offerta senza dubbio più vantaggiosa è quella per il modello Wi-Fi con 128GB di spazio di archiviazione in colorazione Grigio Siderale, proposto per le prossime ore a 429 euro e uno sconto di 60 euro (12%). Si tratta della versione con display Retina da 10,2", processore Chip A10 Fusion, sensore di impronte digitali Touch ID e fotocamera posteriore da 8MP.

Allo stesso prezzo è disponibile anche la versione in color Argento, mentre quella Oro può essere acquistata a 470 euro con un risparmio di 19 euro.

L'offerta vale anche per la versione Wi-Fi + Cellular, che vi permette di utilizzare le reti cellulari per navigare anche in assenza di Wi-Fi. Questi i prezzi: