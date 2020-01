Powerbeats 4, nuovi indizi nell'ultimo aggiornamento di iOS 13

Di admin mercoledì 29 gennaio 2020

iOS 13.3.1 contiene nuovi indizi sulle Powerbeats 4, gli auricolari wireless che potrebbero andare a sostituire il modello lanciato nel 2016, le Powerbeats 3.

Apple sarebbe ad un passo dal lanciare una nuova versione degli auricolari semi-wireless Powerbeats ad ormai tre anni dall'arrivo sul mercato delle Powerbeats 3, quelle ancora disponibili su Amazon al prezzo di 199,95 euro.

I primi indizi di quelle che al momento chiameremo Powerbeats 4 erano comparsi lo scorso anno in una beta di iOS 13 e nuovi indizi sono emersi nelle ultime ore grazie all'ultima versione del sistema operativo mobile di Apple, 13.3.1.

All'interno di 13.3.1 sono state inserite alcune icone che potrebbero anticipare il design delle Powerbeats 4, una sorta di incrocio tra le Powerbeats 3 e le Powerbeats Pro rilasciate lo scorso anno: un design più curvato e il collegamento tramite fili tra i due auricolari, a loro volta connessi in modalità wireless con un dispositivo mobile come l'iPhone o uno smartphone Android.

Al momento da Apple non arrivano conferme né smentite e volendo azzardare le caratteristiche delle nuove Powerbeats 4 possiamo ipotizzare che avranno le stesse funzionalità delle Powerbeats Pro e di auricolari wireless simili come le AirPods o le AirPods Pro, con la differenza che i due auricolari saranno collegati tra loro da un cavetto, esattamente come le Powerbeats 3.

La presenza di indizi simili in iOS 13.3.1 ci lascia immaginare che la presentazione ufficiale e il rilascio dei nuovi auricolari potrebbero essere vicini, forse già tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2020.

Con l'occasione vi ricordiamo che le AirPods con custodia di ricarica sono ancora in offerta su Amazon a 149 euro, mentre la versione con custodia di ricarica wireless è in sconto a 179,99 euro.