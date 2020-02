iPad Pro: in arrivo la tastiera retro-illuminata con trackpad

Di Giacomo Martiradonna venerdì 28 febbraio 2020

Apple sta lavorando ai nuovi iPad Pro in arrivo nei prossimi mesi. Saranno corroborati inoltre da una tastiera con meccanismo a forbice e retro-illuminazione.



Aggiornamento del 28 febbraio 2020

Dimenticate la tastiera gommosa integrata nelle cover di iPad Pro. Apple sta lavorando ad una nuova generazione di tastiera per tablet che non avrà nulla da invidiare a quella dei Mac.

Mentre i produttori di terze parti integrano il trackpad nella tastiera per iPad, Apple lavora per aggiungere meccanismo a forbice e retroilluminazione sulla Smart Keyboard, e soprattutto un trackpad.

La Tastiera

Il meccanismo a forbice è un tipo di meccanica in uso sui portatili Apple per molti anni, e mandata prematuramente in pensione col meccanismo a farfalla MacBook Pro 2016. Da allora, ci sono voluti una Class Action, un programma di riparazione gratuito e l'introduzione di una seconda generazione di tastiere per capire che questo tipo di meccanica semplicemente non funziona. Ed ecco perché, col MacBook Pro 2016, Apple è tornata al passato.

Dunque non sorprende che, una tastiera di nuovo tipo per iPad Pro integri in realtà le vecchie e più affidabili tecnologie. Secondo Digitimes, a Cupertino hanno intenzione di "estendere l'adozione di una tastiera con meccanismo a forbice retro-illuminata da utilizzare sulla prossima generazione di iPad" entro la seconda metà dell'anno.

Trackpad per iPad

Stando ad una nuova indiscrezione emersa in queste ultime ore, Apple lavora ad un "Trackpad per iPad già da molti anni" e ora verrà finalmente integrata in una tastiera aggiuntiva. Non è chiaro quali vantaggi porterà in dote rispetto allo schermo touch, né quale sarà il design finale (un trackpad occupa parecchio spazio, e non è che ce ne sia molto nei 12.9" di un iPad Pro, se aggiungiamo pure la tastiera) ma tant'è.

Se i rumors sono corretti, in questo momento è già iniziata la produzione di massa, il che significa che dopo l'estate dovremmo assistere al lancio dei nuovi iPad e accessori, probabilmente con fotocamera 3D e supporto al 5G.