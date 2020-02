iPad Pro: in arrivo nuovi modelli con tastiera retro-illuminata

Di Giacomo Martiradonna lunedì 10 febbraio 2020

Apple sta lavorando ai nuovi iPad Pro in arrivo nei prossimi mesi. Saranno corroborati inoltre da una tastiera con meccanismo a forbice e retro-illuminazione.

Dimenticate la tastiera gommosa integrata nelle cover di iPad Pro. Apple sta lavorando ad una nuova generazione di tastiera per tablet che non ha nulla da invidiare a quella dei Mac.

Mentre i produttori di terze parti integrano il trackpad nella tastiera per iPad, Apple lavora per aggiungere meccanismo a forbice e retroilluminazione sulla Smart Keyboard.

Il meccanismo a forbice è un tipo di meccanica in uso sui portatili Apple per molti anni, e mandata prematuramente in pensione col meccanismo a farfalla MacBook Pro 2016. Da allora, ci sono voluti una Class Action, un programma di riparazione gratuito e l'introduzione di una seconda generazione di tastiere per capire che questo tipo di meccanica semplicemente non funziona. Ed ecco perché, col MacBook Pro 2016, Apple è tornata al passato.

Dunque non sorprende che, una tastiera di nuovo tipo per iPad Pro integri in realtà le vecchie e più affidabili tecnologie. Secondo Digitimes, a Cupertino hanno intenzione di "estendere l'adozione di una tastiera con meccanismo a forbice retro-illuminata da utilizzare sulla prossima generazione di iPad" entro la seconda metà dell'anno. Dunque, se i rumors sono corretti, dopo l'estate dovremmo assistere al lancio di nuovi iPad e nuovi accessori, probabilmente con fotocamera 3D e supporto al 5G.