Smart Battery Case per iPhone XS, XS Max, XR: Programma Sostituzione Gratuita

Di Giacomo Martiradonna lunedì 13 gennaio 2020

In queste ore, Apple ha lanciato il programma di sostituzione gratuito dello Smart Battery Case per iPhone XS, XS Max, e iPhone XR. Ecco perché, e come ottenere la sostituzione gratuita.

Alcuni Smart Battery Case per iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR possono creare qualche grattacapo agli utenti: cose come l'impossibilità di ricaricare il case o l'iPhone, oppure momentanei malfunzionamenti. Per questa ragione, Apple propone la sostituzione gratuita delle unità difettose.

Il lotto problematico è stato prodotto tra gennaio e ottobre 2019, senza alcuna soluzione di continuità; questo significa che tutti gli Smart Case prodotti in quel range temporale rientrano nell'iniziativa. In ogni caso, il programma non si applica ad altri tipi di Smart Case, inclusi quelli dedicati ad iPhone 11, 11 Pro o 11 Pro Max.

Se rientrate nell'iniziativa, tutto quel che dovete fare è contattare Apple, prenotare un appuntamento in Apple Store o in un centro autorizzato Apple, e infine consegnare la Smart Case; lì un tecnico effettuerà le verifiche di rito, e vi fornirà un accessorio nuovo.