iPhone 9/SE2: un rendering rivela dimensioni e feature

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 8 gennaio 2020

Spunta un'altra immagine di iPhone 9, il successore di iPhone SE. Scocca in vetro, cornice metallica, pulsante Home, niente jack cuffie e spessore superiore a quello di iPhone 8.

Creato da Onleaks, il dispositivo che vedete nelle immagini di questo post è il successore di iPhone SE, quello che abbiamo temporaneamente ribattezzato iPhone SE2 o iPhone 9.

Nei rendering si vede un dispositivo che sembra un ibrido tra iPhone 8 e iPhone X, con display LCD da 4.7", pulsante Home fisico con Touch ID, processore A13 Bionic e niente 3D Touch come nelle ultime generazioni di iPhone; forse includerà il supporto ad Apple Pencil, ma date le piccoli dimensioni dello smartphone, la cosa in tutta franchezza appare un filo improbabile. Spiccano infine la cornice lucida e stondata, la scocca posteriore in vetro (preludio alla ricarica wireless) e l'assenza di jack cuffie.

A quanto pare, infine, iPhone 9/SE2 avrà uno spessore di 7.8mm, il che lo renderà circa 0.5mm più spesso di iPhone 8, mentre altezza e larghezza del dispositivo resteranno virtualmente identiche all'8: 138.5mm x 67.4mm. Queste misure, si legge, sono da prendersi come definitive.

Se tutto va come previsto, iPhone 9/SE2 dovrebbe arrivare verso il mese di marzo, in ossequio col lancio della precedente generazione, a un prezzo italiano che potrebbe aggirarsi attorno ai 449€ tutto incluso per il taglio da 64GB.