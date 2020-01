iPhone XS in offerta su Amazon a 830 euro

Di admin domenica 5 gennaio 2020

Offerta lampo su Amazon per l'iPhone XS da 256GB in versione Grigio Siderale e Oro. Scorte limitate a partire da 830 euro, spedizione inclusa.

I saldi ogni tanto valgono anche per Apple, anche se le occasioni per trovare gli ultimi dispositivi di Cupertino a prezzo ridotto sono molto rare. Oggi Amazon ci viene in aiuto e ci propone l'iPhone XS da 256GB ad appena 872,99 euro, col 30% di sconto rispetto al prezzo a cui è possibile acquistare generalmente il dispositivo, non più acquistabile ufficialmente dall'Apple Store ormai da mesi.

Per le prossime ore, e fino ad esaurimento scorte, potete portarvi a casa il modello in colorazione Grigio Siderale a 872,99 euro, mentre potete risparmiare ancora di più per il modello in colorazione Oro, proposto da Amazon a 829,88 euro con un risparmio di ben 409 euro, anche in questo caso per il taglio da 256GB.

I due dispositivi, presenti in scorte limitate, sono in pronta consegna e spedizione gratuita per gli utenti Prime di Amazon. Con l'Epifania dietro l'angolo, vi suggeriamo di affrettarvi prima che l'offerta finisca!