Interrompere gli abbonamenti di App Store su iPhone e iPad

Quando disinstallate app collegate ad abbonamenti attivi, iPhone e iPad vi avvisano e vi permette di disabilitarli. Ecco come funziona.

iOS 13 e iOS 14 nascondono sotto al cofano una miniera di novità che rendono molto più semplice gestire ogni aspetto della nostra vita digitale, e risparmiarci brutte notizie. Per esempio? Basta disinstallare app collegate ad abbonamenti attivi, e il sistema vi avviserà, permettendo così di disabilitarli al volo.

Fino ad oggi, per verificare quali abbonamenti fossero attivi su App Store era oggettivamente un casino. Su iPhone e iPad, bisognava, nell’ordine:

Aprire Impostazioni → [Nome Cognome] → iTunes Store e App Store Selezionare il proprio Apple ID nella parte superiore dello schermo Toccare Visualizza ID Apple Scorrere verso il basso e toccare Abbonamenti Toccare l’abbonamento da gestire e infine terminarlo, dando conferma

Il tutto con un procedimento che 1. cambiava di tanto in tanto e 2. sembrava fatto apposta per scoraggiare l’operazione. Ma a partire da iOS 13 e in tutte le versioni successive, si cambia registro e gli sforzi verso una gestione più trasparente iniziano a dare frutti molto graditi.

Disabilitare un Abbonamento (Metodo Aggiornato)

Fermo restando che le indicazioni di cui sopra continuano a funzionare (e tornano utili per avere un quadro d’insieme della situazione abbonamenti su App Store), la differenza è che non sono più necessarie. In pratica, non serve più destreggiarsi nei meandri delle Impostazioni per cancellare l’abbonamento e infine disinstallare l’app.

Sarà sufficiente cercare l’app che non vi interessa più nella Home, e disinstallarla come al solito: se ci sono abbonamenti attivi, sarà iPhone stesso ad avvisarvi, offrendo una scorciatoia verso la pagina di gestione degli abbonamenti.

Un cambiamento che apprezziamo molto, e che va nella stessa direzione di un’altra importante miglioria avvistata lo scorso aprile, grazie alla quale diventerà praticamente impossibile attivare abbonamenti per sbaglio.

