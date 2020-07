iOS 13, insegnare a Siri la pronuncia corretta di un nome

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 8 luglio 2020

Se Siri sbaglia sempre a pronunciare un determinato nome o un cognome, niente pura: potete rimproverarla e insegnarle come si dice.



Aggiornamento dell'8 luglio 2020

Se Siri sbaglia a pronunciare un nome o un cognome (di solito è sempre una questione di accenti), niente pura: potete correggerla, contribuendo tra l'altro al suo apprendimento globale. Ecco come si fa.

Se usate molto i comandi vocali per interagire con Siri, soprattutto in auto o attraverso gli auricolari AirPods, un nome pronunciato male può snervare e distrarre più del dovuto. Ed è qualcosa che non dovrebbe accadere, visto che già di suo qualunque assistente vocale rappresenta un rischio alla guida.

Per fortuna, da anni, è possibile imbeccare Siri e istruirla su nomi e nomignoli; semplicemente, dopo un nome pronunciato male, basta specificare: "Si dice" seguito dalla pronuncia corretta. A quel punto, il sistema proporrà 3 opzioni con un'icona di play: ascoltatele tutte e tre, e selezionate quella più aderente alla vostra. Da quel momento in poi, il problema dovrebbe essere definitivamente risolto.

Purtroppo ci sono dei limiti: il trucco funziona solo coi contatti nella vostra Rubrica, e non -ad esempio- coi toponimi o i nomi delle vie. Inoltre, in caso di pronuncia sbagliata dei contatti, tenete a mente che c'è anche un altro modo per imprimere una correzione, soprattutto sui nomi stranieri. In ogni scheda contatto della Rubrica esiste la voce Pronuncia Fonetica: aggiungetela, e il gioco è fatto.