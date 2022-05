2 Cavi USB-C (1m + 2m) solo 3,99€ spedizioni incluse

Oggi su Amazon c’è un’offerta davvero imperdibile: 2 cavi USB-C da 1 e 2 metri, a 3,99€ incluse spedizioni. Ogni cavo quindi costa solo 2€ tutto incluso.

Acquista 2 Cavi USB-C (1m + 2m) a 3,99€ spedizioni incluse

Robusti, di elevata qualità e caratterizzati da ottime recensioni, questi cavi Siwket hanno pure un prezzo davvero stracciato e sono scontati del 20%. Queste le caratteristiche dichiarate:

Cavo USB C per ricarica rapida: questi cavi USB C offrono fino a una corrente di ricarica 3 A per ridurre notevolmente il tempo di ricarica, supporta protocollo di ricarica rapida PD e QC2.0/3.0, 480 Mbps (40-60/s) di trasferimento dati ultra veloce, che porta a una sincronizzazione dei dati più veloce. (Nota: questo cavo supporta la ricarica rapida e si consiglia di utilizzare il caricabatterie originale per il telefono. Supporta la ricarica rapida del tuo dispositivo con un caricabatterie QC/AFC

Lavorazione raffinata: interfaccia USB C senza cuciture, doppio strato di nylon intrecciato di alta qualità con alloggiamento in lega di alluminio lucidato, questo cavo di ricarica di tipo C è di qualità superiore, testato per resistere fino a 15.000 piegature senza danni, durevole e più a lungo per risparmiare denaro.

Sicuro e affidabile: la resistenza integrata da 56 K Ohm protegge i cavi di ricarica rapida Siwket USB C da danni come sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito, per garantire una ricarica sicura e ridurre la perdita di segnale. Il nucleo in rame stagnato e la tripla schermatura garantiscono una conduttività e stabilità affidabili.

Ampia compatibilità: il cavo di ricarica USB-C Siwket è compatibile con Galaxy S20, S10, S10e, S10+, S9, S8, A51, A50, A20e, A21s, A30, Note 9, Note 8, Tab S6, Tab S5e, Huawei P30 Lite, P20 Lite, P9 Plus, Nova 4, LG VV. 60 ThinQ. 5G, G5, G6, V20, V30, HTC Desire 21 Pro 5G, U11, U12 plus, Xperia Pro, Xperia 5 II, Xperia 10 II, Xperia 1 II, Xperia 5, Xperia 10, Xperia 1, Mi 10S, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 8 Pro, Mi 8, Mi CC9e, Mi 9T, Redmi Note 9T, Note 8 Pro, 9T. , 9s, K2. 0, Redmi K20 Pro, ecc.