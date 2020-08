Apple Pay Italia: Lista Aggiornata delle Banche 2020

Giacomo Martiradonna,

Aggiornamento del 5 agosto 2020

Fino all’anno scorso, la lista delle banche che supportano ufficialmente Apple Pay si era allungata moltissimo. Per la prima volta, tuttavia, dobbiamo segnalare l’esatto opposto: a partire da ottobre, Boon -una delle prime banche a offrire Apple Pay in diversi paesi europei incluso il nostro- cesserà le attività. Ecco dunque la lista aggiornata delle banche Apple Pay in Italia del 2020.

A ottobre del 2018 anno, alle banche che supportano Apple Pay si sono aggiunte anche CaixaBank in Spagna e Widiba in Italia (Widiba è la banca online di Gruppo Montepaschi, votata alla rapidità e alla tecnologia: consente di aprire un conto in 5 minuti attraverso l’invio digitale della documentazione e una chiacchierata via Webcam con un referente), e in seguito Hype. Poi, è stato il turno di Bunq, una banca rivolta ai professionisti che hanno bisogno di un set di servizi e conti multipli, con prezzi costi fissi che partono da 7,99€ al mese; un istituto virtuale: l’intera esperienza utente inizia a finisce nell’app gratuita per iPhone.

Dopo Buddybank, Carta BCC (Banca Credito Cooperativo), Cassa Centrale, Casse Rurari Trentine e Credit Agricole (Cariparma, Friuladria, Carispezia) ad aprile 2018 è stato poi il turno di Fineco. Infine, sono giunti pure i gruppi più grossi, come Intesa, BNL e UBI.

Ecco dunque la lista delle banche che appoggiano formalmente Apple Pay a agosto 2020, con l’uscente Boon e la new entry ING Italia:

Allianz Prima

American Express

Banca5

Banca Cambiano 1884

Banca Del Piemonte

Banca Di Asti

Banca Generali

Banca Passadore

Banca Popolare Del Frusinate (credit cards)

Banca Popolare Di Puglia E Basilicata

Banca Popolare Di Sondrio

Banca Popolare S. Angelo (credit cards)

Banca Valsabbina

Banco Azzoaglio

Banco BPM

Banco di Sardegna

Banco Mediolanum

Banca Sella

Bank of America

Biver Banca

BNL

BPER Banca

boon. by Wirecard (Cessazione di ogni attività a Ottobre 2020)

Buddybank

bunq

Carrefour Banca

CARTA BCC (banca credito cooperativo)

Cassa Centrale Banca

Cassa Centrale, Casse Rurari Trentine (credit cards)

Cassa di Risparmio di Bra

Cassa Di Risparmio Di Cento

Cassa Di Risparmio Di Fermo (credit cards)

Cassa Di Risparmio Di Fossano

Cassa di Risparmio di Saluzzo

Cassa di Risparmio Sparkasse (Mastercard and Visa credit cards)

Civibank

Cornèr Europe

Credit Agricole (cariparma, friuladria, Carispezia) (credit cards)

Creval

Curve

Deutsche Bank

Edenred (ExpendiaSmart cards)

Fideuram

FinecoBank

Flowe

Gruppo Banca Carige

Gruppo Banco Desio

Hello Bank!

Hype

iCard

Illimity Bank

ING Italia (New Entry a agosto 2020)

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo Fidereum

Intesa Sanpaolo Private Banking

IWBank

Megliobanca (credit cards)

Monese

N26

Nexi (including cards issued by CartaSi and ICBPI)

Raiffeisen

Revolut

Sanfelice 1893 Banca Popolare (credit cards)

Solution Bank

TIM Personal

TransferWise

UBI Banca

UniCredit

Volksbank

Widiba

Gli esercenti presso cui è possibile usare Apple Pay sono molti, e includono: Apple Store, Auchan, Autogrill, Eataly, LaGardenia, H&M, Leroy Merlin, Limoni, OVS, Simply Market, Unieuro, Lidl, Eurospin, Esselunga, MediaWorld, Leroy Marlin, Mondadori Store, La Rinascente, Sephora, oltreché un serie di siti online (Deliveroo, Easyjet, Eprice, Giglio.com, Musement etc.) a cui si aggiungeranno molti altri nei prossimi mesi.

Ma c’è da sottolineare che, nella maggior parte dei casi, il pagamento via iPhone funziona su quasi tutti i POS abilitati al contactless. Dunque, non è necessario cercare il logo Apple Pay sulla vetrina: se supportano contactless, quasi certamente potrete pagare con iPhone. Ecco perché oggi è possibile acquistare col telefono perfino i biglietti della metro di Milano e sui Flixbus.