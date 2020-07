iOS 13, le 5 migliori app di fotoritocco per iPhone del 2020

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 8 luglio 2020

Aggiornamento dell'8 luglio 2020

Ci vuole poco a trasformare una fotografia slavata in un capolavoro. Ecco 5 app che non dovrebbero mancare nel vostro arsenale software per rendere davvero unico ogni vostro scatto su iPhone. Sono le migliori dell'anno (secondo noi).

L'app Fotocamera nativa di iOS 13 offre strumenti di base che automatizzano gran parte del processo di acquisizione dell'immagine (con iOS 14 invece ci saranno più feature per configurarla direttamente dall'interfaccia). Ma se avete bisogno di un controllo più preciso su colori, fuoco, punto di bianco, gamma, contrasto e filtri, allora dovrete necessariamente avvalervi di un'app dedicata. Ecco le 5 migliori applicazioni che dovete assolutamente provare; le migliori tre, tra l'altro, sono anche gratuite.

Snapseed (Gratis)

Creata da Google, quest'app fa tutto quello di cui avete bisogno, ed è incredibilmente semplice da usare ma molto potente. Offre strumenti di ritaglio manipolazione, ma ciò in cui eccelle sono i controlli avanzati, tra cui: Correzione, Pennello, Struttura, HDR, Prospettiva e il magnifico filtro Atmosfera (seriamente, se non sapete da dove cominciare, aumentate l'Atmosfera, e già questo basterà a trasformare completamente lo scatto originale).

In più ha filtri "automatigi" che consentono di migliorare la pelle, mettere in evidenza viso e occhi, e addirittura cambiare l'orientamento del volto. Richiede un minimo di apprendimento, ma una volta capito come funziona, non potrete letteralmente farne a meno. Scaricatela immediatamente, e gratuitamente, da questa pagina dell'App Store.

VSCO (Gratis)

Controlli avanzati, preset di alta qualità e editing di classe desktop, oltre alla Community integrata e alle funzionalità social. VSCO offre oltre 100 preset per le vostre fotografie, e il numero continua a crescere. La trovate gratis su questa pagina dell'App Store.

FaceTune 2 (Gratis con Acquisti In App)

È l'app perfetta per chi pretende selfie impeccabili a qualunque costo. Ha una serie praticamente infinita di strumenti per barare col volto: sbiancare denti, snellire il viso, manipolare le sopracciglia, eliminare il doppio mento, ridurre le dimensioni del naso, fare un lifting alla pelle e molto altro. E tutta ciò, soprattutto, avviene in tempo reale (tant'è che, disattivando i filtri, vi prenderà un colpo, e direte "ah, questo/questa sarei io?")

È gratuita per le funzioni base; quelle a pagamento, invece, si sbloccano con un abbonamento mensile. Potete scaricare FaceTune2 da su questa pagina dell'App Store.

Superimpose (2,29€)

Eliminate uno sfondo con un paio di tocchi e aggiungetene un altro; oppure ingrandite sommate due immagini tra loro; oppure ancora, aggiungete personaggi alle vostre foto. Superimpose è l'app più divertente per sovrapporre foto e giocare con le immagini.

Costa 2,29€ ed è disponibile su questa pagina dell'App Store.

TouchRetouch (2,29)

Eliminate oggetti, persone o dettagli dalle vostre immagini in un tocco, e con un'intelligenza artificiale che vi lascerà esterrefatti. Anche altre app gratuite, tipo Snapseed, dispongono di un filtro simile, ma i risultati di TouchRetouch sono imbattibili.

Quest'app è specializzata nella rimozione degli oggetti in punta di dita e in modo intuitivo; funziona con cavi elettrici, pali e cavi del telefono, bruciature e interruzioni dell'immagine, persone, imperfezioni della pelle, cartelli stradali, pubblicità, cassonetti e così via.

Costa 2,29€ su questa pagina dell'App Store. Buon divertimento.