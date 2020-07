Nascondere foto (e app) su iPhone

Di Giacomo Martiradonna martedì 7 luglio 2020

Occultare foto e app su iPhone e iPad è questione di un tocco. Ecco come si fa a proteggere la vostra privacy nascondendo i dati sensibili.



Aggiornamento del 7 luglio 2020

Occultare foto, video e app acquistate su iPhone e iPad è questione di un tocco. Ed è anche il modo più spiccio per proteggere la propria privacy, nascondendo alla vista i dati sensibili.

Nascondere Foto e Video

A volte può tornare utile occultare le foto e i video presenti sul proprio iPhone o iPad senza necessariamente dover cancellare tutto, e la buona notizia è che basta un letteralmente un tocco. È sufficiente seguire queste indicazioni:





Aprite l'app Foto



Scorrere le immagini fino a trovare quella da nascondere



Toccate il pulsante di Condivisione in basso a sinistra



Toccate il comando Nascondi, come indicato nella figura in cima al post



Le immagini nascoste non verranno mostrate nella Libreria, ma saranno presenti nell'album chiamato Nascosti che trovate nella vista Album; a differenza degli altri, tuttavia, questo speciale Album non mostra l'anteprima delle immagini.

Per ripristinare la visibilità di una foto nascosta occorre dunque ripetere il processo inverso:



Aprite l'app Foto



Aprite l'Album Nascosti e scorrete le immagini fino a trovare quella da rivelare



Toccate il pulsante di Condivisione in basso a sinistra



Toccate il comando Mostra



Nascondere App

Non è possibile nascondere alla vista Applicazioni installate su iPhone, non senza Jailbreak; la cosa più intelligente probabilmente consiste nel rimuoverla e reinstallarla ogni volta. Quel che potete fare, per, è nascondere le app che avete scaricato da App Store, nell'elenco degli acquisti; ciò tornerà utile soprattutto a chi ha attivato la Condivisione in Famiglia. Basta seguire questi passaggi:





Aprite l'App Store



Toccate l'icona con la vostra immagine in alto a destra



Aprite Acquisti → I miei acquisti



Scorrete verso sinistra col dito sull'app da nascondere, come per depennarla



Comparirà il comando in rosso Nascondi: premetelo



L'app non sarà più visibile, ma attenzione. L'app nascosta non viene rimossa dal dispositivo, sarà comunque possibile cercarla o eventualmente riscaricarla dall'App Store gratuitamente, come avviene per tutte le app già acquistate. Sparisce solo il riferimento ad essa nella lista delle app acquistate.

Da notare che questo meccanismo funziona solo per le app; dunque non si può nascondere acquisti effettuati su iTunes o su iBookStore.