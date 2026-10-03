Posizionare il router vicino la TV è veramente una pessima idea

E invece è spesso proprio quel punto, nel mobile del soggiorno o dietro lo schermo, a mettere in difficoltà il Wi-Fi di casa. Tra interferenze, ostacoli fisici e calore degli apparecchi, la rete può perdere velocità e stabilità.

Il problema, molte volte, non è la linea Internet. È dove viene piazzato il router Wi-Fi. Una Smart TV è un apparecchio grande, pieno di componenti metalliche, pannelli, circuiti e schermature che possono frenare il segnale. Così il dispositivo che dovrebbe portare la rete in tutta la casa finisce nel posto meno adatto.

Il nodo riguarda soprattutto la banda a 2,4 GHz, ancora usata da tanti router, telecomandi evoluti, cuffie, tastiere e accessori Bluetooth. Le frequenze sono vicine e, quando troppi dispositivi stanno nello stesso angolo del soggiorno, i disturbi aumentano. “La TV prende poco”, “Netflix si blocca”, “la videochiamata va a scatti”: non sempre la colpa è dell’operatore. Spesso è il router messo nel punto sbagliato.

Gli ostacoli peggiori restano metallo, pareti spesse, specchi, grandi vetrate e masse d’acqua, come acquari o impianti particolari. Non a caso la cucina è uno dei posti meno indicati: frigorifero, forno, lavastoviglie e soprattutto microonde possono disturbare la rete. Il televisore, in soggiorno, non arriva a quei livelli. Ma resta comunque un vicino scomodo.

Streaming, console e banda Wi-Fi: il falso vantaggio della vicinanza alla TV

La tentazione è chiara: se la Smart TV consuma molta Internet, allora il router deve stare lì, a due passi. Il ragionamento però regge solo fino a un certo punto. Streaming in 4K, Netflix, Prime Video, Disney+, giochi online e aggiornamenti delle console hanno bisogno di una connessione stabile. Ma tenere il router appiccicato alla TV non significa avere per forza prestazioni migliori.

Un router troppo vicino alla Smart TV e ad altri dispositivi può ridurre copertura e stabilità del Wi‑Fi in casa.

Anzi, può succedere l’opposto. Il segnale del Wi-Fi si allarga nello spazio partendo dal router. Se l’apparecchio viene nascosto dietro un televisore, chiuso in un mobile basso o stretto tra decoder, console e soundbar, una parte della copertura viene assorbita o deviata. Il soggiorno magari funziona anche bene. Camera, studio e cucina, però, rischiano di ricevere peggio.

Diverso il discorso per il cavo Ethernet, che resta la soluzione più stabile per TV e console quando si può usare. Il cavo riduce ritardi e cadute di segnale, ma non costringe a mettere il router attaccato allo schermo. Si può usare un cavo più lungo, una canalina poco visibile o, nelle case predisposte, una presa di rete. Meno bello da vedere, forse. Ma più efficace.

Il punto migliore in casa: posizione centrale, altezza e ostacoli da evitare

Per migliorare la copertura Wi-Fi, il criterio non dovrebbe essere la vicinanza al dispositivo che consuma di più. Conta di più la disposizione della casa. In un appartamento medio, il router lavora meglio in una zona centrale, libera e rialzata: su una mensola o su un mobile aperto, non dentro un vano chiuso. A volte bastano pochi centimetri per cambiare parecchio.

Chi si occupa di reti domestiche consiglia di tenerlo almeno sopra l’altezza dei principali dispositivi collegati, evitando angoli nascosti, nicchie, ripiani pieni di oggetti e pareti portanti. Anche i mobili TV molto compatti, con ante, vetri e passacavi stretti, non aiutano. Il router scalda, le antenne restano schermate e il segnale si distribuisce male. Dettagli da casa, conseguenze molto concrete.

Per capire dove arriva davvero il segnale si possono usare strumenti come WiFi Analyzer, disponibile per Android e Windows. Mostra la potenza della rete nelle varie stanze e segnala anche i canali più affollati dai vicini. Nei condomini, infatti, il problema non è solo dentro casa: tante reti sovrapposte possono disturbarsi tra loro, soprattutto sulla banda a 2,4 GHz. Solo a quel punto ha senso cambiare canale o valutare un sistema mesh.

Calore e ventilazione: la distanza di sicurezza tra router e Smart TV

C’è poi il tema del calore, spesso ignorato. Il router resta acceso giorno e notte. La Smart TV può lavorare per ore, soprattutto la sera, insieme a console, decoder, lettori Blu-ray, soundbar e alimentatori. Tutto nello stesso mobile, magari con poca aria. Non è una buona idea.

Quando un router si surriscalda, può rallentare, riavviarsi, perdere stabilità o, nei casi peggiori, rovinarsi con il tempo. Il rischio cresce in estate, nelle giornate più calde, ma anche in inverno se l’apparecchio resta incastrato tra dispositivi che producono calore. Alcuni televisori hanno dissipatori e feritoie posteriori: se sono rivolti verso il router, la temperatura può salire ancora.

La distanza consigliata tra router e Smart TV è di circa 1,5-1,8 metri. Abbastanza per ridurre interferenze e calore, senza compromettere l’uso del televisore connesso. L’ideale è lasciare il router in vista, ben arieggiato, in alto e il più possibile al centro della casa. Una scelta magari meno ordinata per l’arredo, ma spesso sufficiente per ritrovare un Wi-Fi più stabile senza cambiare operatore né comprare nuovi dispositivi.