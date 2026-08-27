Le porte HDMI dietro la tv non sono tutte uguali: è questa la migliore

Chi compra una TV 4K o la collega a nuovi dispositivi finisce spesso davanti allo stesso dubbio: quale porta HDMI usare? Sul retro sembrano tutte identiche, con la stessa forma e lo stesso tipo di cavo. In realtà possono supportare funzioni molto diverse. È proprio qui che spesso nasce il problema quando una console non arriva a 120 Hz, una soundbar non restituisce correttamente l’audio oppure un dispositivo collegato non sfrutta tutte le capacità del televisore. Per capirlo bisogna guardare le piccole sigle stampate accanto agli ingressi.

Perché le porte HDMI della stessa TV possono essere diverse

Le porte HDMI del televisore non offrono necessariamente tutte le stesse prestazioni. Su molti modelli recenti si trovano tre o quattro ingressi, ma solo alcuni possono supportare le funzioni più avanzate. Gli altri restano perfettamente adatti a decoder, lettori multimediali o dispositivi che non richiedono una banda particolarmente elevata.

La differenza emerge soprattutto con segnali più impegnativi. Alcune porte possono gestire 4K a 120 Hz, HDR, frequenza di aggiornamento variabile e funzioni dedicate al gaming, mentre altre possono fermarsi, per esempio, al 4K a 60 Hz.

Per questo non basta vedere la scritta HDMI. Bisogna controllare le indicazioni riportate vicino alla presa oppure consultare la scheda tecnica del televisore. Sigle come ARC, eARC, 4K 120 Hz o riferimenti alle funzioni HDMI più recenti indicano quale ingresso utilizzare in base al dispositivo collegato.

ARC, eARC e HDMI 2.1: cosa significano davvero

Tra le sigle più importanti ci sono ARC ed eARC. ARC, acronimo di Audio Return Channel, consente al televisore di inviare l’audio verso una soundbar o un amplificatore attraverso lo stesso cavo HDMI utilizzato per il collegamento. In questo modo si riduce il numero di cavi necessari per l’impianto.

eARC è l’evoluzione di questa tecnologia e mette a disposizione una maggiore larghezza di banda per l’audio. Quando tutti i dispositivi coinvolti sono compatibili, può gestire anche formati audio ad alta qualità come Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio.

Per chi gioca, invece, contano soprattutto funzioni come 4K a 120 Hz, VRR e ALLM. Il VRR, Variable Refresh Rate, sincronizza la frequenza dello schermo con quella generata dalla console o dal PC, riducendo fenomeni come tearing e scatti. ALLM permette invece alla TV di passare automaticamente a una modalità a bassa latenza quando rileva un dispositivo compatibile.

Attenzione però a una semplificazione molto comune: vedere la dicitura HDMI 2.1 non significa automaticamente avere a disposizione tutte le funzioni possibili dello standard. I produttori possono implementarne solo alcune. Per sapere cosa supporta davvero una determinata porta conviene quindi verificare sempre le specifiche del modello.

Console, soundbar e decoder: quale ingresso utilizzare

Una console di nuova generazione come PlayStation 5 o Xbox Series X dovrebbe essere collegata a una porta che supporta 4K a 120 Hz, VRR e le altre funzioni gaming previste dal televisore. Su alcuni modelli queste caratteristiche sono disponibili soltanto su uno o due ingressi.

La soundbar deve invece essere collegata alla porta contrassegnata con ARC o, se disponibile, eARC. È l’ingresso dedicato al ritorno del segnale audio dal televisore verso l’impianto. Il numero della porta cambia a seconda del produttore e del modello: può essere HDMI 2, HDMI 3 o un altro ingresso ancora.

Decoder, lettori streaming e dispositivi come Fire TV, Chromecast o Apple TV possono generalmente essere collegati agli altri ingressi, purché la porta scelta supporti la risoluzione e le caratteristiche richieste dal dispositivo. Per una sorgente 4K HDR, per esempio, bisogna assicurarsi che anche quell’ingresso sia abilitato alla gestione del segnale previsto.

Prima di fissare definitivamente il televisore a parete conviene quindi controllare quali porte servono e collegare già i cavi più importanti. Raggiungere gli ingressi posteriori dopo il montaggio può diventare molto più scomodo del previsto.

Il cavo HDMI conta quanto la porta

Anche scegliendo l’ingresso corretto, un cavo HDMI non adeguato può limitare le prestazioni. Per segnali come il 4K a 120 Hz è consigliabile utilizzare un cavo Ultra High Speed HDMI certificato, progettato per gestire la banda necessaria.

Un vecchio cavo recuperato da un decoder o da un dispositivo utilizzato anni fa può funzionare perfettamente con segnali meno impegnativi, ma mostrare problemi con risoluzioni elevate, HDR o frequenze di aggiornamento superiori. Tra i sintomi più comuni ci sono schermate nere, perdita temporanea del segnale, immagini intermittenti oppure impossibilità di selezionare determinate modalità video.

Anche switch, adattatori e prolunghe devono essere compatibili con le stesse caratteristiche della sorgente e del televisore. Basta infatti un solo componente limitato per ridurre le prestazioni dell’intera catena.

Le impostazioni della TV possono bloccare le funzioni avanzate

Un altro errore frequente è pensare che basti collegare il cavo alla porta corretta. Su diversi televisori alcune funzioni HDMI devono essere abilitate manualmente dalle impostazioni.

A seconda della marca, le relative opzioni possono chiamarsi Formato segnale avanzato, Input Signal Plus, HDMI Enhanced o in modi simili. Se non vengono attivate, il televisore può mantenere l’ingresso in una modalità più compatibile ma meno performante, impedendo per esempio di utilizzare contemporaneamente 4K, HDR e frequenze elevate.

Lo stesso vale per l’audio. Se una soundbar viene collegata a una porta HDMI priva di ARC o eARC, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili oppure potrebbe diventare necessario ricorrere a un collegamento ottico.

La regola, quindi, è semplice: non scegliere la prima porta HDMI rimasta libera. Prima bisogna capire cosa deve fare il dispositivo collegato e quali funzioni supporta ogni ingresso del televisore. Quelle piccole sigle sul retro possono evitare parecchi problemi e permettere di sfruttare davvero le caratteristiche per cui si è pagato.