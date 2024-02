Portatile Acer Chromebook: ora su Amazon a SOLI 329 euro!

Abbiamo appena scovato per te una promo pazzesca, ma devi essere velocissimo perché sta per terminare! Ancora per pochissime ora su Amazon hai la possibilità di acquistare il portatile Acer Chromebook 314 CB314-1H-P2EM ad un prezzo incredibile, solo 329 euro!

Grazie allo sconto esclusivo del 27%, che trovi solo su Amazon, risparmi ben 120 euro!

Il prezzo è già piccolissimo ma non è finita qui perché puoi ulteriormente alleggerire la spesa mediante il servizio Cofidis che ti permette di pagare il tuo nuovo pc in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Portatile Acer Chromebook: schermo da 14 pollici, processore da sogno e molto altro…

Basso consumo energetico e velocità del software grazie al processore Intel di ultima generazione. Queste prestazioni consentono di lavorare sul tuo Chromebook Acer a progetti grafici complessi in modo semplice e veloce.

Una batteria carica tutto il giorno: ChromeOS ottimizza le prestazioni della batteria e ti permette di fare di più con ogni carica, dandoti un’autonomia fino a 12 ore. Un’intera giornata di lavoro e non devi avere sempre con te l’alimentatore. Con il sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per rimanere veloce, efficace e sicuro, i Chromebook si aggiornano automaticamente, pertanto il tuo dispositivo riceve ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza che li mantengono prestanti nel tempo. È inoltre facile da configurare: basta accedere al tuo nuovo Chromebook con Gmail e troverai tutti i tuoi file e le tue impostazioni.

Godi di un’alta produttività sul web o con la miriade di app disponibili nel Google Play Store, ChromeOS ti consente di fare tutto ciò che vuoi. Per il lavoro, lo studio e il tempo libero. Online e offline. Con un piccolo aiuto da Google. Infine devi sapere che acquistando un nuovo Chromebook e registrandoti su Google One potrai ottenere 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi per un anno.

Risparmi un sacco di soldi e puoi pagare anche in piccole rate, cosa aspetti, acquistalo ora su Amazon!

