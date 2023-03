Il Portafoglio MagSafe in pelle di Apple per iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14 – color Mezzanotte, in questo caso – è scontato di 19€ rispetto al prezzo di listino. Non è una cosa che capita così spesso, quindi meglio approfittarne ora se vuoi donare un tocco di classe in più al tuo smartphone.

Portafoglio MagSafe per iPhone: anche gli accessori Apple sprigionano qualità

Realizzato in pelle pregiata, conciata con procedure speciali, il Portafoglio MagSafe in pelle di Apple si aggancia in un attimo al retro del tuo iPhone grazie ai potenti magneti integrati.

Puoi sovrapporlo anche a una custodia MagSafe scegliendo l’abbinamento di colore che preferisci. Contiene fino a tre carte ed è schermato, così non si smagnetizzano.

Progettato per essere comodo ma allo stesso tempo elegante, il nuovo portafoglio MagSafe in pelle per iPhone è l’ideale per avere sempre a portata di mano documenti e carte di credito. E ora è compatibile con la funzione Dov’è: se si stacca dal telefono, puoi ricevere una notifica con l’ultima posizione conosciuta.

Modelli di iPhone compatibili con il gadget MagSafe in pelle:

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.