Portafoglio da uomo in pelle di carbonio a MENO DI 13€

Ma le caratteristiche del TEEHON Portafoglio non si fermano qui. Questo portafoglio offre una protezione RFID, che blocca i segnali indesiderati e protegge le tue carte di credito e documenti da furti di identità elettronici. Con 13 scomparti per carte di credito, 1 portamonete e 2 scomparti per banconote, hai tutto lo spazio necessario per organizzare i tuoi oggetti essenziali in modo sicuro e ordinato.

Il design del portafoglio è pensato per massimizzare la capacità pur mantenendo un profilo sottile. Con dimensioni di 12,5 x 10,5 x 2,2 cm, si adatta comodamente in tasca senza ingombrare. Il portafoglio include anche 4 scomparti nascosti per carte o ricevute, 2 scomparti con finestra per documenti d’identità e una tasca portamonete con cerniera, rendendolo incredibilmente versatile e funzionale.