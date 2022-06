Portachiavi Cavo di ricarica universale 5-in-1: innovativo e geniale a 12€

8 in 1: High Five è un accessorio indispensabile con il suo sistema a due porte. Una delle estremità del cavo è un innovativo connettore 2in1. Questo è compatibile con l’iPhone e con i dispositivi finali micro USB e USB-C.

Design: Innovativo cavo multiplo e compatto, facile e comodo per unirlo ad altri portachiavi.

Robusto: Realizzata con materiali durevoli, High Five è particolarmente resistente all’uso quotidiano.

Sicuro: Il meccanismo One Click è stato riprogettato per garantire a High Five di essere saldamente attaccato al tuo smartphone e al tuo portachiavi.