Portacarte MagSafe (con cordino di sicurezza) per iPhone a 31€

Il Portacarte MagSafe di Sinjimoru è probabilmente migliore dell’omologo Apple perché include anche un cordino di sicurezza che impedisce lo smarrimento; disponibile in diversi colori, costa 31€.

Questo portafoglio multifunzione 3 in 1 per iPhone funziona come base di supporto da tavolo, come supporto impugnatura e come custodia per carte di credito rimovibile MagSafe con iPhone 13 e iPhone 12.

Incredibile forza magnetica. Il porta carte di credito per iPhone dispone di una incredibile forza magnetica pari a 2800 Gauss, 5 volte superiore alla forza magnetica media di circa 500-600 gauss, e garantisce una protezione ottimale per biglietti da visita, carte di credito e carte d’identità

Custodia porta carte di credito con cavetto anti-caduta da agganciare al cellulare. Un ulteriore dispositivo di sicurezza della custodia dell’iPhone impedisce di perdere o far cadere accidentalmente il porta carte di credito

Portafoglio sottile compatibile con iPhone MagSafe. Il mini portafoglio è progettato appositamente per iPhone 13 Pro/Pro Max, iPhone 12/Mini/Pro/Pro Max. Prova anche la nostra M-Plate e rendi qualsiasi smartphone compatibile con gli accessori MagSafe

Minimalista, facilmente staccabile ma sicuro, questo accessorio è tra i più venduti del momento su Amazon e gode di ottime recensioni.