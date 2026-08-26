Tutti pensano che l'USB ha definitivamente sostituito questa vecchia di 66 anni: in realtà è ancora lei che alimenta tutto

Nel 2026, mentre portatili e PC desktop hanno ormai tolto quasi ovunque dalle scocche la vecchia porta seriale RS-232, questa connessione nata negli anni Sessanta continua a lavorare lontano dai riflettori. La si trova ancora in fabbriche, laboratori, ospedali e negozi, perché è semplice, stabile e si adatta bene ai macchinari. Per molti è solo un ricordo: modem, mouse a 9 pin, trasferimenti lenti tra computer. Per tecnici, manutentori e ingegneri, invece, resta uno strumento di tutti i giorni. Meno visibile, certo. Ma tutt’altro che morta.

Dai teletype ai primi PC: così nasce una connessione lunga 66 anni

La RS-232, per anni chiamata anche porta COM, è più vecchia del personal computer come lo conosciamo oggi. Nasce nei primi anni Sessanta per collegare terminali e macchine teletype, dispositivi elettromeccanici usati per inviare e ricevere testo. Non era pensata per le case, né per l’informatica domestica che sarebbe arrivata molto dopo.

Quando nel 1981 arrivò il primo IBM PC, scegliere una connessione già collaudata fu quasi naturale. Funzionava, era conosciuta dai produttori e aveva una documentazione solida. Così la porta seriale entrò nei computer personali e ci rimase a lungo: modem, mouse, stampanti specializzate, strumenti di misura, collegamenti diretti tra macchine.

Il connettore che molti ricordano è il DB9, quello a 9 pin, fissato sul retro del case con due piccole viti laterali. C’era anche la versione a 25 pin, più grossa, facile da confondere con una porta parallela. Chi ha messo mano a un PC negli anni Novanta la scena la ricorda bene: prese beige o grigie, cavi rigidi, scrivanie occupate da matasse e adattatori.

Prima che le schede di rete entrassero nelle case, due computer potevano perfino parlarsi con un cavo null modem, collegato proprio alle porte seriali. Bastava per una partita in multiplayer locale, per passare file senza floppy o per configurare qualche dispositivo esterno. Lentissimo, se visto con gli occhi di oggi. Però faceva il suo lavoro.

Che cosa vuol dire “seriale” e perché l’USB ne porta ancora l’idea

La parola seriale indica una cosa molto semplice: i dati viaggiano un bit alla volta, in fila, lungo un canale. A prima vista può sembrare una soluzione povera, soprattutto rispetto alla comunicazione parallela, che invia più bit nello stesso momento. Eppure proprio questa semplicità ha resistito più di quanto molti immaginassero.

La differenza è nel modo in cui quel principio viene usato. La vecchia RS-232 lavora con segnali diretti, facili da capire e da controllare con strumenti da banco. L’USB, che oggi domina tastiere, mouse, dischi esterni, smartphone e periferiche di ogni tipo, conserva però la stessa idea di base. Non per caso la “S” sta per Serial.

Anche tecnologie moderne come SATA, usata per collegare unità di archiviazione, e PCI Express, presente nei computer per schede grafiche e componenti ad alta velocità, si basano su collegamenti seriali. Cambiano la velocità, i protocolli, la correzione degli errori, la gestione dei pacchetti e l’elettronica. Ma il principio resta quello: far viaggiare le informazioni in sequenza, con ordine.

È qui che la vecchia RS-232 conserva il suo spazio. Non prova a gareggiare con USB-C, Thunderbolt o PCIe. Non avrebbe senso. Fa un altro mestiere: offre una comunicazione chiara, prevedibile, con pochi passaggi tra il dispositivo e la macchina che lo controlla. Per molti tecnici non è nostalgia. È praticità.

La forza della semplicità: pochi fili, cavi lunghi e comandi diretti

La porta seriale non è sparita anche per come è fatta. Richiede pochi fili, può lavorare con cavi abbastanza lunghi e dà meno grattacapi di sincronizzazione rispetto a molte vecchie connessioni parallele. In una fabbrica, dove un cavo passa dietro un quadro elettrico o corre lungo una linea di produzione, non è un particolare da poco.

Un manutentore, davanti a un macchinario fermo alle 7 del mattino, non cerca per forza la soluzione più nuova. Cerca quella che gli permette di leggere un log, mandare un comando, vedere se arriva una risposta. Con la RS-232 spesso bastano un adattatore USB-seriale, un programma terminale e i parametri giusti: baud rate, bit di stop, parità. Poche impostazioni, ma se ne sbagli una non passa nulla.

La comunicazione è diretta. Un dispositivo invia una stringa, l’altro risponde. A volte sono comandi leggibili, quasi frasi. Altre volte sono sequenze più oscure, note solo al costruttore. Nei reparti tecnici si sente dire spesso: “Se risponde, siamo già a metà diagnosi”. Una battuta, sì. Ma fino a un certo punto.

Questa essenzialità ha anche un prezzo: velocità più basse e meno automatismi rispetto agli standard moderni. Però in molti casi non bisogna trasferire gigabyte. Bisogna mandare un valore di temperatura, un peso, un codice di stato, il risultato di una misura. Pochi byte, nel momento giusto.

Dove vive ancora l’RS-232: industria, sanità, laboratori e punti vendita

Oggi la RS-232 resiste dove l’affidabilità conta più dell’eleganza del connettore. Si trova in controllori industriali, macchine utensili, bilance professionali, strumenti da laboratorio, analizzatori, gruppi di continuità, sistemi di automazione e apparecchiature medicali. Di solito l’utente finale non la vede. Sta dietro un pannello, dentro un armadio tecnico, accanto a una presa di servizio.

Nei laboratori, per esempio, molti strumenti usano ancora la porta seriale per inviare misure a un computer o ricevere istruzioni da un software di acquisizione dati. Nella sanità, diversi apparati mantengono interfacce seriali per dialogare con sistemi ospedalieri o dispositivi di monitoraggio. Nei negozi, registratori di cassa, lettori di codici, bilance e terminali di pagamento possono ancora usare collegamenti RS-232 o soluzioni compatibili, soprattutto negli impianti più vecchi ma ancora in servizio.

C’è anche una ragione economica. Cambiare una macchina industriale solo perché usa una porta di comunicazione datata non ha molto senso, se quella macchina lavora bene e rispetta i requisiti di sicurezza. Molte linee produttive restano attive per decenni, con aggiornamenti fatti un passo alla volta. In questi casi la seriale diventa un ponte tra generazioni diverse di tecnologia.

Per questo l’USB ha tolto la porta seriale dagli occhi dei consumatori, ma non dal mondo reale. Nei computer moderni il connettore DB9 è quasi sparito. Negli armadi di controllo, sui banchi prova e nei retrobottega, invece, continua a fare il suo mestiere. Silenziosa, ruvida, poco fotogenica. E ancora utile.