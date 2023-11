Porta la tua musica OVUNQUE con lo Speaker JBL in DOPPIO SCONTO Cyber Monday

Il Cyber ​​Monday su Amazon porta con sé un’offerta imperdibile: lo Speaker Bluetooth Portatile JBL Charge 5 è disponibile a soli 132,59€, con uno sconto del 25% e un coupon aggiuntivo di 17,40€ da applicare al momento dell’ordine.

È l’opportunità ideale per chi cerca un altoparlante portatile di alta qualità a un prezzo eccezionale! Corri su Amazon a fare il tuo ordine, l’offerta sta per terminare!

Speaker Bluetooth Portatile JBL Charge 5: tutte le funzionalità

Lo Speaker JBL Charge 5 è rinomato per la sua qualità audio superiore . Con un suono potente e bassi profondi, trasforma ogni ambiente in un palcoscenico musicale.

Che tu sia in spiaggia, in montagna o semplicemente nel tuo salotto, la musica di JBL Charge 5 ti accompagna con una fedeltà acustica ineguagliabile.

La durata della batteria di 20 ore rende questo altoparlante ideale per le lunghe giornate all’aperto o per le feste che durano fino all’alba. Non dovrai preoccuparti di ricaricare il dispositivo frequentemente, permettendoti di goderti la tua musica preferita senza interruzioni.

Un altro punto di forza dello JBL Charge 5 è la sua resistenza all’acqua e alla polvere . Certificato IP67, può essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica senza timore di danni. Questa caratteristica lo rende perfetto per avventure all’aria aperta e per l’uso in ambienti umidi come piscine o spiagge.

La funzionalità JBL PartyBoost ti permette di collegare più altoparlanti JBL compatibili, amplificando l’esperienza sonora. Che tu stia organizzando un evento o semplicemente desideri un suono più potente, lo JBL Charge 5 ti offre questa possibilità.

Inoltre, lo JBL Charge 5 è dotato di una batteria integrata che può essere utilizzata come power bank per ricaricare i tuoi dispositivi mobili, garantendo che tu rimanga sempre connesso e operativo.

Non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva del Cyber ​​Monday: lo Speaker JBL Charge 5 Speaker a soli 132,59€, con uno sconto del 25% e un coupon aggiuntivo di 17,40€, è un affare che non capita spesso. È ora di vivere l’esperienza di un suono di qualità ovunque tu vada!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.