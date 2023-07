Porta la tua musica IN VACANZA con la Cassa bluetooth SUPER COMPATTA (oggi a SOLI 18 EURO)

Porta le tue canzoni preferite in spiaggia o in piscina con la Cassa Bluetooth Celly ! Oggi è disponibile a soli 18,61€ con uno sconto bomba del 38%!

Con questa cassa, potrai ascoltare la tua musica ovunque ti trovi, senza rinunciare alla qualità del suono e alla comodità della connettività wireless. La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cassa Bluetooth Celly: massima comodità e qualità del suono top

La Cassa Bluetooth Celly è l’accessorio perfetto per coloro che amano portare la loro musica sempre con sé. Con un design compatto e leggero, questa cassa si adatta facilmente a borse, zaini o tasche, consentendoti di godere della tua musica preferita durante gli spostamenti o all’aperto.

Nonostante le dimensioni ridotte, la Cassa Bluetooth Celly offre un suono potente e di qualità. Grazie al suo altoparlante da 5W, potrai ascoltare i tuoi brani preferiti con una resa audio cristallina e un volume sufficientemente alto per riempire la stanza.

La connettività Bluetooth ti permette di collegare facilmente la cassa al tuo smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo compatibile. Potrai goderti la libertà di movimento senza dover affrontare fastidiosi cavi e fili. Basta accoppiare la cassa al tuo dispositivo e iniziare a riprodurre la tua musica preferita in pochi secondi.

La Cassa Bluetooth Celly è anche dotata di una batteria ricaricabile integrata che offre fino a 4 ore di riproduzione continua con una singola carica. Potrai goderti lunghe sessioni di ascolto senza preoccuparti di dover ricaricare la cassa frequentemente. È perfetta per feste, pic-nic, viaggi o semplicemente per rilassarsi a casa.

Inoltre, la cassa dispone di un microfono incorporato che ti permette di utilizzarla anche come vivavoce per chiamate in vivavoce di qualità. Non dovrai più tenere il telefono in mano mentre rispondi alle chiamate, potrai farlo comodamente utilizzando la cassa come altoparlante.

Ad oggi la Cassa Bluetooth Celly è disponibile su Amazon a soli 18,61€ con uno sconto del 38%. Non lasciarti sfuggire questa occasione di portare la tua musica ovunque con un suono di qualità!

