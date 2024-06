Porta la festa in spiaggia e in piscina con la cassa bluetooth JBL al 40% di sconto su Amazon

Il JBL Clip 4 si distingue per il suo potente JBL Pro Sound, rendendolo il compagno ideale per chi desidera un diffusore Bluetooth ultracompatto sempre a portata di mano. Con la capacità di riprodurre un suono di alta qualità e bassi corposi direttamente dal tuo smartphone o tablet, offre un’esperienza audio immersiva ovunque ti trovi.

Il design ultraportatile del JBL Clip 4 è caratterizzato da tessuti variopinti e un pratico moschettone integrato, che lo rende facile da trasportare in ogni situazione.

Le sue piccole dimensioni lo rendono perfetto per essere portato in giro, mentre la resistenza alla waterproof e dustproof con certificazione IPX67 lo rende adatto anche per l’uso in ambienti esterni come la spiaggia, la piscina o sotto la doccia, senza preoccupazioni.

La batteria del Clip 4 offre una lunga autonomia, consentendo fino a 10 ore di riproduzione musicale in streaming wireless con una sola ricarica, garantendo che la tua musica preferita ti accompagni per tutto il giorno. Con JBL Clip 4, puoi godere di un suono potente e chiaro ovunque tu vada, mantenendo sempre uno stile unico grazie al suo design elegante e pratico.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto super del 40% sulla cassa JBL bluetooth Clip 4, per un costo totale e finale di 38,99€.