Porta la Cassa bluetooth in spiaggia e goditi ORE E ORE di musica no-stop!

Porta la musica ovunque tu vada, che sia al mare, in piscina o a casa di amici, con questo gioiellino in mega promozione su Amazon! Parliamo della Cassa Bluetooth W-KING da 60W, un potente altoparlante disponibile a soli 72,66€ grazie ad uno sconto del 5% e un coupon aggiuntivo del 15%.

La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma attenzione, l’offerta è lampo e scade tra pochissime ore quindi devi approfittartene il prima possibile!

Cassa Bluetooth W-KING da 60W: come utilizzarla

La Cassa Bluetooth W-KING da 60W offre un’esperienza audio coinvolgente grazie alla sua potenza e qualità sonora eccezionali. Con un design robusto e resistente, è perfetta per l’utilizzo all’aperto, in campeggio, in spiaggia o in qualsiasi altra situazione in cui desideri condividere la tua musica con gli amici e la famiglia.

Le specifiche tecniche di questa cassa sono impressionanti. Con una potenza di 60W, offre un suono potente e ricco di dettagli. Grazie al suo driver da 2 pollici e al subwoofer passivo, potrai goderti bassi profondi e chiari, frequenze medie equilibrate e alti nitidi.

La connettività Bluetooth ti consente di collegare facilmente la cassa al tuo smartphone, al tuo tablet o a qualsiasi altro dispositivo compatibile. Inoltre, dispone di un’opzione per collegare dispositivi non Bluetooth tramite il cavo audio incluso.

La Cassa Bluetooth W-KING è anche dotata di una batteria integrata ad alta capacità che ti permette di riprodurre la tua musica preferita per lunghe ore senza interruzioni. Con una singola carica, puoi goderti fino a 40 ore di riproduzione continua. Inoltre, dispone di una porta USB che ti consente di caricare il tuo smartphone o altri dispositivi durante l’utilizzo.

Il suo design resistente agli schizzi d’acqua (IPX6) ti permette di utilizzare la cassa anche in ambienti umidi senza preoccupazioni. Puoi portarla con te in piscina, in spiaggia o sotto la doccia e continuare a goderti la musica senza problemi.

Non perdere l’opportunità di acquistare la Cassa Bluetooth W-KING da 60W a soli 72,66€ su Amazon. Con uno sconto del 5% e un coupon del 15%, avrai a disposizione un altoparlante potente e di qualità a un prezzo incredibile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.