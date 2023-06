Porta il cinema a casa tua con la TV TLC da 65": oggi è tua a 150 EURO IN MENO

Trasforma il salotto di casa in una piccoloa sala cinematografica con questo gioiellino! Si tratta della TV TLC da 65 pollici, oggi disponibile su Amazon con uno sconto bomba del 21%.

Potrete acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 549,90€, risparmiando addirittura 150 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Mancano pochi giorni alla scadenza della promozione quindi fate in fretta, gli articoli stanno per terminare!

TV TLC da 65 pollici: le emozioni del cinema a casa tua

La TV TLC da 65 pollici ha molte specifiche tecniche impressionanti. Ha una risoluzione 4K Ultra HD, che offre un’immagine nitida e di alta qualità. È dotata di una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un tempo di risposta di soli 8 ms, il che significa che le immagini saranno fluide e senza sfarfallio. La TV supporta anche la tecnologia HDR, che garantisce che i colori siano vivaci e realistici.

La smart tv ha anche molte opzioni di connettività. Ha tre porte HDMI, una porta USB e una porta Ethernet, il che significa che puoi collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi preferiti, come console di gioco, lettori Blu-ray e dispositivi di streaming. Inoltre, la TV ha anche il supporto peril Wi-Fi integrato, il che significa che puoi accedere facilmente a servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ senza dover collegare un dispositivo esterno.

Non solo il dispositivo ha specifiche tecniche impressionanti, ma anche un design elegante e moderno. Ha un profilo ultra sottile e un bordo sottile che la rende perfetta per qualsiasi arredamento. In più, la TV ha anche due altoparlanti integrati da 10 watt ciascuno, che offrono un suono chiaro e potente.

Goditi il meglio dell’intrattenimento a casa tua con la TV TLC da 65 pollici, oggi disponibile su Amazon con uno sconto bomba del 21%. Potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 549,90€, non fartelo scappare!

