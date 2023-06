Porta il CINEMA a casa tua con la Smart tv LG da 43": oggi la paghi 120 EURO IN MENO

È ora di immergerti in un mondo di intrattenimento mozzafiato direttamente nel salotto di casa tua! Basterà fare un salto su Amazon e approfittare della mega offerta sulla Smart TV LG UHD da 43”. Oggi questo straordinario dispositivo di visione è disponibile a soli 428,99 euro con uno sconto del 22%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è in scadenza!

Smart TV LG UHD da 43”: massime prestazioni per un’esperienza di visione immersiva

La Smart TV LG UHD da 43” è la scelta perfetta per chi cerca un’esperienza di visione eccezionale. Con la sua risoluzione UHD 4K, potrai goderti immagini nitide e dettagliate che portano ogni scena alla vita. I colori vividi e realistici ti faranno sentire come se fossi al centro dell’azione.

Le specifiche tecniche di questa Smart TV sono davvero impressionanti. Il display da 43” offre un’ampia superficie di visualizzazione, che ti permetterà di goderti i tuoi contenuti preferiti in grande stile. Inoltre, la tecnologia HDR amplia la gamma dinamica, garantendo una resa dei colori più realistica e dettagliata.

La Smart TV LG UHD è dotata di un sistema operativo intelligente che ti permette di accedere a un’ampia gamma di app di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Potrai guardare i tuoi film e serie preferiti direttamente dalla tua TV, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi.

La connettività è un elemento chiave di questa Smart TV. Grazie alle porte HDMI e USB, potrai collegare facilmente dispositivi esterni come console di gioco, lettori Blu-ray o penne USB per riprodurre i tuoi contenuti multimediali preferiti. Inoltre, la connessione Wi-Fi integrata ti permette di navigare in Internet e sfruttare le funzionalità smart della TV.

Trasforma il modo in cui guardi i tuoi contenuti preferiti e ordina subito la Smart TV LG UHD da 43”! Oggi su Amazon è disponibile a soli 428,99€ con uno sconto del 22%, approfittane il prima possibile!

