Porta il cinema a casa tua con la smart tv Hisense da 70 POLLICI: oggi in SCONTO BOMBA

Se siete appassionati di film e serie TV, non potrete resistere all’eccezionale offerta su Amazon per la TV Hisense 70″ UHD. Con uno sconto del 18%, potrete portare a casa questa fantastica televisione per soli 699 euro!

Questo vuol dire che potrete acquistare la smart tv di ultima generazione risparmiando ben 150 euro sul prezzo di lisitno. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out. Immergetevi in un’esperienza di visione senza precedenti e portate il cinema direttamente nel vostro salotto!

Smart tv Hisense 70″ UHD: la bellezza del cinema in salotto

La Hisense 70″ UHD vi stupirà con la sua straordinaria qualità dell’immagine. Grazie alla tecnologia 4K Ultra HD, offre quattro volte la risoluzione di una TV Full HD, rendendo ogni scena estremamente dettagliata e vibrante. La tecnologia HDR migliora ulteriormente la qualità dell’immagine, intensificando i colori e aumentando il contrasto per un’immagine ancora più realistica.

Ma la Hisense non è solo una TV con una qualità dell’immagine superba. È anche dotata di tutte le funzionalità smart di cui potreste aver bisogno. Grazie al sistema operativo VIDAA U, potrete navigare facilmente tra le vostre app preferite come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Inoltre, è compatibile con Alexa e Google Assistant, il che significa che potrete controllare la vostra TV semplicemente con la vostra voce.

E non preoccupatevi della qualità del suono: l’audio DTS Virtual: X vi farà sentire come se foste in un vero cinema. Questa tecnologia offre un suono ricco e tridimensionale che vi avvolgerà e vi farà sentire al centro dell’azione.

La Hisense 70″ UHD è, quindi, l’investimento perfetto per gli appassionati di film e serie TV. Non solo offre una qualità dell’immagine eccezionale, ma anche una serie di funzionalità smart che ne fanno un dispositivo estremamente versatile. Ad oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 18% quindi a soli 699 euro: un’occasione super conveniente davvero da non perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.