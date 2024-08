Porta con te 1GB di storage con l'SSD Samsung al 30% di sconto

Samsung è un brand versatile e che recita un ruolo da protagonista in diversi settori e oggi, su Amazon, il suo SSD da 1TB viene messo in offerta con sconto del 30% per un prezzo totale e finale di 119€.

Un SSD completo e veloce

L’SSD Portatile Samsung T7 Shield da 1TB offre prestazioni straordinarie con velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s, rendendolo ideale per l’editing istantaneo direttamente dal drive. Che tu stia lavorando su un progetto complesso o trasferendo grandi quantità di dati, il T7 Shield ti garantisce velocità e efficienza senza precedenti.

Questo SSD è estremamente versatile, compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone, Mac, videocamere, PC e laptop con Windows, PS5, Xbox, smartphone e tablet. Indipendentemente dal dispositivo che utilizzi, il T7 Shield si integra perfettamente, offrendo un’esperienza fluida e senza interruzioni.

Disponibile con fino a 4TB di spazio di archiviazione, il T7 Shield è progettato per adattarsi a qualsiasi esigenza, offrendo ampio spazio per conservare i tuoi dati, foto, video e progetti più importanti. Inoltre, questo SSD è dotato di certificazione IP65, che lo rende resistente a acqua, polvere e cadute da un’altezza fino a 3 metri. Questa robustezza ti permette di portarlo ovunque con te, senza preoccupazioni per l’integrità dei tuoi dati.

La scocca in gomma high-tech non solo protegge fisicamente il dispositivo, ma grazie alla tecnologia Dynamic Thermal Guard, mantiene sotto controllo la temperatura durante l’uso intensivo. Questo garantisce prestazioni costanti anche quando lavori su progetti complessi e impegnativi, senza rischi di surriscaldamento.

