Porta Cellulare MagSafe da Auto: comodità a 360° a soli 8€

Se cercavi un Porta Cellulare MagSafe da Auto per iPhone, minimalista ma con una presa magnetica robusta e affidabile, ecco un buon prodotto a un buon prezzo. Questo Porta Cellulare MagSafe con rotazione a 360° costa solo 8€ e spiccioli incluse spedizioni.

MagSafe è indubitabilmente una delle trovate più semplice e geniali che siano ma uscite fuori dal cilindro di Apple. Grazie a un sistema di magneti posti opportunamente nella scocca del telefono, si può attaccare e staccare un iPhone dal suo caricatore in un istante, senza doversi preoccupare che cada o che cambi posizione.

Questo comodo Supporto MagSafe da auto è compatibile con iPhone 12, 12 Pro e Pro Max, con iPhone 12 mini, e con tutta la serie iPhone 13 e ovviamente iPhone 14.

A differenza di altri prodotti analoghi, non si infila però non si infila nelle bocchette d’areazione; il sistema di fissaggio adesivo, infatti, permette di attaccarlo dovunque serva sul cruscotto dell’auto, come mostra l’immagine qui di seguito.

Include 4 magneti N52 integrati che risultano il 25% più forti della media di mercato N48 e 5 volte più potenti dei magneti standard in samario-cobalto; ciò significa che iPhone resta ben attaccato al supporto anche con custodie spesse e anche su strade dissestate o irregolari.

Robusto e molto ben costruito, permette una rotazione totale del telefono, senza timore che si stacchi. E grazie al coupon, come detto, lo porti via a poco più di 8€ incluse spedizioni rapide Amazon Prime.