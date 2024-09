Porta a spasso 4TB di storage con l'hard disk esterno Western Digital al 33% di sconto

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile che permette di salvare, trasferire e condividere dati in modo semplice e veloce e oggi, su Amazon, l’HDD di casa Western Digital da ben 4TB viene scontato del 33% e viene venduto a 107€.

Offerta choc: hard disk esterno da 4TB al 33% di sconto, è imperdibile

L’hard disk esterno Western Digital da 4TB è la soluzione ideale per chi cerca un’ampia capacità di archiviazione in un formato portatile. Con trasferimenti dati ultra veloci grazie alle porte USB 3.0 e USB 2.0, questo dispositivo permette di trasferire file di grandi dimensioni in modo rapido ed efficiente, rendendolo perfetto per professionisti e utenti domestici.

La sua capacità di memoria estesa di 4TB offre ampio spazio per salvare documenti, foto, video e molto altro, rendendolo un compagno indispensabile per chi necessita di archiviare grandi quantità di dati. Inoltre, il corpo compatto rende questo hard disk facile da trasportare, permettendo di portarlo ovunque tu vada senza problemi.

Incluso con l’hard disk c’è una versione di prova gratuita del software WD SmartWare Pro, che offre funzionalità di backup automatico e su cloud. Questo software semplifica la protezione dei tuoi dati, assicurando che siano sempre al sicuro e facilmente recuperabili in caso di necessità.

Per quanto riguarda la compatibilità, l’hard disk è perfettamente funzionante con Windows 10 e 8.1, mentre per utilizzarlo con macOS è necessaria una riformattazione. Questo hard disk esterno Western Digital da 4TB combina prestazioni elevate, capacità generosa e portabilità, rendendolo un’ottima scelta per chiunque abbia bisogno di spazio di archiviazione aggiuntivo.

